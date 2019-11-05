МВФ отложил финпомощь Украине. Доживем ли до понедельника

Провідне ділове американське видання Wall Street Journal минулого тижня написало, що Міжнародний валютний фонд відклав програму підтримки Україні через побоювання, що Київ не збирається вимагати компенсації втрат ПриватБанку, завданих його колишніми власниками.

Чи потрібно нам хвилюватися за долю нового траншу та, відповідно, репутацію України в очах міжнародних інвесторів? Мабуть, що поки що ні.

Як завжди, до заморських видань новини з України доходять повільно – і публікація Wall Street Journal є черговим тому підтвердженням. Адже про те, що МВФ відклав переговори щодо нової програми з Україною, стало відомо ще у кінці вересня, тобто більш ніж за місяць до виходу статті. І, хоча ситуація навколо ПриватБанку, очевидно, була однією з причин того відтермінування, - однак далеко не єдиною (зі статті можна зробити висновок, що ПриватБанк є найбільшою перепоною на шляху нинішніх переговорів з Фондом).

Іншими питаннями, що турбували представників МВФ у вересні, були незалежність НБУ, прогрес у боротьбі з корупцією, лібералізація цін на газ для населення, а також параметри державного бюджету на 2020 рік. Причому, останній пункт є важливим. Бо лише після затвердження основних параметрів бюджету на наступний рік, в України та експертів МВФ буде більше тем для розмови. Лише після прийняття бюджету варто очікувати активізацію переговорів з фондом.

Єдиною новою інформацією у статті американського видання є думка про те, що ситуація навколо імпічменту президента в США (в яку опосередковано залучений український президент) збільшує увагу американців до процесів в Україні. Таким чином, США (де розташований головний офіс МВФ) можуть бути більш прискіпливими, коли йтиметься про відповідність дій українського уряду вимогам МВФ.

Не впевнений, що така думка має сенс. Скоріш за все, стаття зі згадкою про імпічмент Дональда Трампа просто краще читається. МВФ і без того дуже прискіпливо ставиться до ключових питань, що у нього виникають по Україні. Тому навряд чи політична ситуація у США якимось чином вплине на думку фонду про нову програму. А Києву, як завжди, просто потрібно виконати своє домашнє завдання, щоб не втратити довіру МВФ, а за ним – і довіру інвестиційної спільноти.

Тобто, потрібно прийняти бюджет на 2020 рік, показати реальні результати у боротьбі з корупцією, не зволікати з обіцяною лібералізацією цін на енергоносії, а також довести міжнародній спільноті, що незалежній монетарній політиці НБУ нічого не загрожує, а власникам збанкрутілих банків – загрожує багато що.

У МВФ добре розуміють, що питання стягнення компенсацій із власників збанкрутілих банків не вирішується швидко. Інакше вони би не говорили про нову програму кредитування на $5-6 млрд, а просто рекомендували би уряду піти по ці гроші до Коломойського, Лагуна, Жеваго та інших колишніх українських "банкірів". Можливо, питання стягнення компенсації з колишніх власників банків буде більш суворо підніматися Міжнародним валютним фондом, - та, мабуть, не цього разу.