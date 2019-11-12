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12.11.2019, 11:50

Опять эти чертовы совпадения...

Сергей Фурса

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Этот неловкий момент, когда деньги выводят олигархи, а органы приходят за теми, кто об этом говорит

НАБУ пришло за Писаруком. Деньги [из VAB Банка] вывел Бахматюк, а НАБУ пришло за Писаруком. А до этого НАБУ приходило в государственный ПриватБанк за документами по суду в Лондоне. Совпадение?

Если кто то хотел перед приездом миссии МВФ дать понять, что им тут не рады, то он может быть счастлив. Если кто-то не хочет видеть иностранных инвесторов в Украине, то он может быть доволен.

Национальный банк три года рассказывал всюду, что олигарх Бахматюк вывел деньги из банка. Стучались во все правоохранительные органы. Ответа не было. Пока не прилетела ответка. Фактически, НАБУ просто обвиняет бывшего чиновника НБУ в том, что он делал свою работу. Нацбанк поддерживал банки, это его функция. При этом, Нацбанк перестал бездумно раздавать рефинанс, а делал это только под залог активов.

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Часть банков добросовестно выполняли свои обязательства. Часть - нет. И эти банки выводились с рынка. Предсказать, будет ли собственник банка чистоплотным было просто невозможно. Тут, или давать всем в обмен на обязательства, либо не давать никому. Нацбанк разработал для всех банков план по внесению капитала и поддерживал их ликвидность. И теперь НАБУ говорит, что это преступление.

То, что всеми кредиторами, инвесторами, международными организациями называют хорошей работой, для украинских силовиков оказалось преступлением. Фактически, под удар сегодня поставлено все правление Нацбанка. Фактически, это атака на независимость регулятора. Ведь с таким же обвинением можно прийти за каждым членом правления по каждому кейсу неплатежеспособного банка.

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Как это будет воспринято МВФ? Да именно так. Атака на независимость Центрального банка. Это одна из красных линий, которые были очерчены Фондом, как критически важные условия для продолжения сотрудничества. Намедни мы все ждали возвращения миссии Фонда. А украинская власть делала множество заявлений, которые должны были показать, что красные линии не будут перейдены.

Но тут слова разошлись с делом. При этом, пришли за одним из самых авторитетных финансистов Украины. Человека, который из НБУ ушел работать в МВФ, где не сомневались в его репутации. Человека, которого после МВФ пригласили возглавить авторитетный иностранный банк в Украине, также трепетно относящийся к своей репутации. Но именно в нем увидели коррупционера...

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Сотрудничество с МВФ критически важно для украинской экономики. И очень болезненно для украинских олигархов. Фактически, МВФ настаивает на тех шагах, которые уменьшают роль олигархов в экономике. И олигархам, а особенно одному олигарху, это очень не нравится. И они мечтают разрушить сотрудничество с МВФ. Даже ценой экономических потрясений. И очень обидно, что им в этом помогает НАБУ.

Атака на Писарука - это такой же сигнал, как сожженный дом Гонтаревой. Дом сожгли, когда миссия МВФ была в городе. За Писаруком пришли, когда все ждали возвращения миссии. Опять эти чертовы совпадения...

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Теги: Александр Писарук, МВФ, набу, валерия гонтарева, Коломойский
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