Праздник невежества в Совете НБУ: как друзья Коломойского толкают Украину в объятия Путина

Рада Національного банку знову атакує незалежний Національний банк. І знову атакує членів правління, які залишились в команді. Рада НБУ винесла догану заступникам голови НБУ та членам правління банку – Катерині Рожковій, та Дмитру Сологубу, і знову підняла питання щодо їх звільнення. При тому, що жодних повноважень у ради виносити якісь догани просто немає. Немає. Вони ніхто, і звати їх ніяк.

Рада НБУ – це “смотрящі" від політиків за НБУ. І все. Але вони постійно тиснуть на фінустанову, повторюють за олігархом Ігорем Коломойським і російськими пропагандистами, а потім дивляться невинними очима і кажуть, що жодного політичного тиску на НБУ немає і не може бути.

Все пройшло в дусі радянський партійних зборів. Де відступникам від лінії партії виносять догани та влаштовують товариський суд за те, що вони наважилися невірно процитувати шостий абзац з другого тому Володимира Леніна і засумнівалися у світлій ролі комуністичної партії у розбудові миру на Землі.

Це смішно, але догану Сологубу вирішили винести за інтерв’ю, під час якого він сказав, що довіра до України з боку Міжнародного валютного фонду втрачена, і тепер потрібно все вибудовувати з нуля. І це правда. Ба більше, пан Сологуб навіть прикрасив ситуацію, бо не з нуля треба вибудовувати, а з поля від’ємних чисел. Бо власне нуль – це перша зустріч, коли ви незнайомі. Але, коли ви знайомі, і вас вже кинули, то це вже мінус. І, принаймні, відновити довіру до нуля – ще потрібно постаратися.

І от після цього інтерв'ю, на арену виходить пан Віталій Шапран. Це той ще діяч “криворізької школи економіки" з ради НБУ, який, зазвичай, повторює те, що каже голова ради НБУ, Богдан Данилишин, не забуваючи при цьому відмітити його мудрість і красу.

Так от, виходить Шапран і каже, що Сологуб – негідник, як він сміє казати такі речі, адже під проводом великого і мудрого президента Володимира Зеленського (це майже цитата), вже зроблено 100500 реформ, виконано всі які тільки можна програми МВФ, а також п’ятирічка за чотири роки і 12 місяців. Просто радянська школа адміністративного лизоблюдства.

І після цього на раді НБУ виносять догану Рожковій і Сологубу, а той самий Шапран виходить на арену і вже у facebook пише, що вони ще легко відбулися, і в 90-і їх би вбили. Завіса.

Заправляє у раді цим карнавалом пан Данилишин. Це такий собі український Юрій Глазьєв (економіст та політик, радник президента РФ з питань регіональної економічної інтеграції. – Ред.), який давно і послідовно відстоює ідеї вєнєсуелізації української економіки.

Ми довго сподівалися, щоб ідеї Глазьєва взяли за озброєння у Москві, принаймні він, здається, ідеологічно близький, з усіма своїми тезами “руського миру". Але президент РФ Володимир Путін хоч і негідник, але розумний, і не допускає цих діячів до управління економікою.

А в Україні, як виявилось, не настільки розумні керівники. Чи не жарт, цей самий Данилишин бігає по Facebook і розповідає про піраміди ОВДП. Які начебто були побудовані у 2019 році. Розповіді про які смішать всіх притомних економістів. І при тому, що зараз він пише статтю за статтею про те, що треба друкувати гривню і змушувати банки купувати ОВДП. Завіса.

До речі, якраз на минулому тижні вийшла стаття аналітиків НБУ, тих, які в команді Дмитра Сологуба. В ній вони ґрунтовно і точно пояснюють, що друкувати гроші то погана ідея. І тут догана. Який збіг.

І найкраще. Це таймінг цього рішення. Напередодні саміту з Євросоюзом. Де президента Володимира Зеленського і так мають витягти з його теплої ванночки і влаштувати холодний душ.

А в четвер Зеленський приймає участь у зустрічі з інвесторами, яких будуть переконувати, що українські єврооблігації – це чудова інвестиція і треба ще дати в борг Україні, незважаючи на проблеми з МВФ. Бо гроші дуже потрібні. Бо дефіцит бюджету. Бо співпраця з МВФ заморожена. Бо довіри нема.

І от оці інвестори, які прийдуть на зустріч з Зеленським, дуже поважають і пана Сологуба, і пані Рожкову. Дуже сильно. Для них Нацбанк завжди залишався острівком здорового глузду в Україні. І їх Зеленському потрібно буде переконати, що немає політичного тиску на НБУ. Цікавий план. От дуже цікавий.

І якщо хтось хотів підштовхнути Україну до ідеї взяти гроші в Путіна, а не на ринку, то таймінг ідеальний. Але вже немає сил гадати – це просто від дурості робиться, чи за тайним планом Коломойського і Кремля. Бо байдуже. Результат все рівно буде один і той же.

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