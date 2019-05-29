Украину ожидает непростой 2019 год. С чем это связано

Для Украины 2019 год будет очень непростым. В начале апреля Мировой банк понизил прогноз роста ВВП Украины с 2,9% до 2,7%. ЕБРР ухудшил свой прогноз роста ВВП с 3% до 2,5%. Национальный банк Украины остается уверенным в росте ВВП в 2019 году на уровне 2,5%. В свою очередь, Министерство экономики оценило рост ВВП Украины в первом квартале 2019 года в 2,2%, т.е. ниже одного из самых пессимистичных прогнозов.

Очень неблагоприятная внешняя среда

В марте Европейский центральный банк ухудшил прогноз роста по еврозоне с 1,7% до 1,1%. Ухудшение объяснялось как выходом Великобритании из Европейского Союза, так и проблемами в автомобильной отрасли Германии. Как-то мировые СМИ проигнорировали прогноз по приросту ВВП Турции на уровне минус 2,5%. ВВП Российской Федерации вырастет на 1-1,3%. Все наши основные торговые партнеры показывают прирост ВВП на уровне менее 1,5%.

Безусловно, несколько смягчает ситуацию основной реципиент наших заробитчан – Польша, но в целом весь регион показывает ухудшение прогнозов роста и, скорее всего, это не последнее ухудшение в 2019 году. Очень может быть, что ЕЦБ и Центральному Банку РФ придется еще раз ухудшать прогнозы экономического роста на 2019 год.

Низкий старт в первом квартале 2019 года с 2,2-2,5% говорит о том, что летом и осенью экономика Украины вряд ли покажет лучшую динамику. И даже зависимость Украины от денег заробитчан тут, очевидно, не поможет. Польша также может ощутить спад следом за зоной обращения евро. Уже во второй половине года мы можем наблюдать "эффект домино", когда развивающиеся рынки будут пересматривать свои прогнозы роста вслед за развитыми. Конечно, этот сценарий может коснуться и Украины.

Торговая война

Любая торговая война - всегда минус для ВВП участников. Развертывание войны в торговле между США и Китаем было несколько неожиданным. Большинство аналитиков прогнозировали, что Китай уступит натиску США, и нас не ожидает череда дополнительных факторов, замедляющих экономику КНР.

Однако их прогнозы не оправдались. Известно, что американцы покупают китайских товаров на полтриллиона долларов в год, тогда как продают в Китай почти в пять раз меньше. В июле 2018 года Дональд Трамп ввел 25% пошлины на китайский импорт объемом $50 млрд, а в сентябре обложил 10% еще $200 млрд импорта. Однако, потом взял паузу для переговоров с китайцами, которые с переменным успехом продолжались в течение нескольких месяцев и должны были завершиться до конца весны.

Не дожидаясь окончания переговоров, Белый Дом ввел дополнительный тариф в 25% на почти половину импорта китайских товаров в США. Ровно через три дня, 13 мая, в КНР объявили о том, что вводят ответные пошлины на американские товары на $60 млрд. Пекин введет повышенные пошлины на ввоз различных групп товаров из США с 1 июня.

Торговая война между США и КНР может привести к снижению потребления китайских товаров в США и замедлению роста экономики КНР. Именно на это и рассчитывает Трамп.

Однако, замедление роста экономики КНР в 2019 году может привести к снижению цен на сталь и железную руду. Это не выгодно Украине и может негативно сказаться на ее экономическом росте.

Непредсказуемое движение цен

На 17 мая стоимость железорудного сырья достигла $96 за тонну. Казалось бы, металлурги должны были бы радоваться. Но на самом деле не все так просто, и рост вполне может смениться стагнацией.

В феврале на карьерах в Бразилии произошел инцидент. Прорыв хвостохранилища привел к гибели около 200 человек. Цена на руду подскочила сразу после того, как власти Бразилии объявили о необходимости проверить все карьеры на соблюдение техники безопасности и закрыли ряд добывающих мощностей. Спустя какое-то время около 100 инвестиционных фондов, которые покупали акции компаний по добыче руды, объявили о том, что хотят получить от этих компаний заверения, что их рабочие находятся в безопасности.

Всего более 600 шахт и карьеров должны были предоставить такую информацию. В итоге, стоимость ЖРС еще больше подскочила в цене: с $82 до $96 за тонну, при том что прогнозы колебались на уровне $40-60 тонна.

Минусом этой ситуации для мировой металлургии оказалось сокращение маржи металлургов и уменьшение потребления ЖРС.

На Украине в первые месяцы это не отразилось, т.к. почти все комбинаты обеспечены у нас своей рудой. Однако в будущем ситуация может поменяться.

Рост цен на сталь приведет к снижению потребления объемов металлопродукции. Внутри Украины цены на стальной прокат уже упали на 14-18% в гривневом эквиваленте, и на фоне рекордного роста ЖРС нашим металлургам становится все выгоднее экспортировать или окатыши (обогащенную руду), или заготовки и слябы – продукцию низкого передела (т.е. сырье с низкой добавленной стоимостью).

Пока что отечественные металлурги полны позитивных ожиданий и показывают рост загрузки мощностей. Но просто они оказались в удобной ситуации, когда себестоимость сырья для металлургов не поменялась, а цены выросли.

Но такая картина вполне может закончиться ситуацией сентября 2008 года, когда рухнули не столько цены на сталь, сколько объем заказов. Особенно это вероятно, если упадет потребление металла в КНР, и их производители потащат свою продукцию в США, ЕС и Австралию, фактически опорожняя склады за бесценок.

Пока единственным плюсом для Украины является урожай 2019 года.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует экспорт зерновых из Украины в 2019/20 маркетинговом году (маркетинговый год: июль-июнь) на уровне 50,7 млн тонн. В целом, USDA прогнозирует урожай зерна в Украине на уровне 72,1 млн тонн, это на 2,6 млн тонн больше, чем в 2018 году. Вопрос только в том, по какой цене Украина сможет продать эти почти 50 млн тонн планового экспорта.

Выводы

Если на фоне хорошего ожидаемого урожая цены на украинское зерно на мировых рынках будут высокими, по итогам 2019 года Украина может быть и достигнет прироста ВВП на уровне до 2,5%. Если же будет реализован сценарий, при котором урожай будет низким или цены на зерновые культуры упадут, то очевидно мы не сможем даже преодолеть отметку прироста ВВП в 2,0%.

Готовиться к очередному пересмотру прогноза нужно уже в июле-августе, и, скорее всего, в сторону уменьшения прироста ВВП.