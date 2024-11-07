"Это прецедент". Страховая ответственность ЭКА превысила миллиард гривень

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Государственное Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) взяло на себя 1,062 млрд грн страховой ответственности по договорам внешнеэкономической деятельности, а также кредитам, выданным банками-партнерами украинским экспортерам. Об этом сообщило Министерство экономики.

"Это первый за историю агентства прецедент, когда страховая ответственность по действующим договорам одномоментно превысила 1 млрд грн", – отметила министр экономики Юлия Свириденко.

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Общая сумма экспортных контрактов, застрахованных ЭКА, уже превысила 8 млрд грн. Это означает, что каждая гривна страховой ответственности ЭКА конвертируется в 8,17 грн будущей экспортной выручки.

С начала года чаще всего возможностью получить экспортный кредит под страховку ЭКА или застраховать договор внешнеэкономической деятельности пользовался бизнес Винницкой области, Киева и Львовской области.

За первые три квартала больше всего клиенты ЭКА экспортировали в такие страны как Польша (1,53 млрд грн), Азербайджан (831 млн грн) и Объединенные Арабские Эмираты (822 млн грн).

Справка Инструменты Экспортно-кредитного агентства Украины – это один из элементов политики "Сделано в Украине". Ее цель – поддержка несырьевого экспорта, развитие производств и привлечение инвестиций в реальный сектор. Инструменты Экспортно-кредитного агентства Украины – это один из элементов политики "Сделано в Украине". Ее цель – поддержка несырьевого экспорта, развитие производств и привлечение инвестиций в реальный сектор.

Наиболее популярные товарные позиции экспорта за девять месяцев 2024 года:

→ молоко и молочные продукты (2,53 млрд грн),

→ древесина и изделия из нее (1,3 млрд грн),

→ продукты переработки овощей (695 млн. грн).