"Это прецедент". Страховая ответственность ЭКА превысила миллиард гривень
Государственное Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) взяло на себя 1,062 млрд грн страховой ответственности по договорам внешнеэкономической деятельности, а также кредитам, выданным банками-партнерами украинским экспортерам. Об этом сообщило Министерство экономики.
"Это первый за историю агентства прецедент, когда страховая ответственность по действующим договорам одномоментно превысила 1 млрд грн", – отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Общая сумма экспортных контрактов, застрахованных ЭКА, уже превысила 8 млрд грн. Это означает, что каждая гривна страховой ответственности ЭКА конвертируется в 8,17 грн будущей экспортной выручки.
С начала года чаще всего возможностью получить экспортный кредит под страховку ЭКА или застраховать договор внешнеэкономической деятельности пользовался бизнес Винницкой области, Киева и Львовской области.
За первые три квартала больше всего клиенты ЭКА экспортировали в такие страны как Польша (1,53 млрд грн), Азербайджан (831 млн грн) и Объединенные Арабские Эмираты (822 млн грн).
Наиболее популярные товарные позиции экспорта за девять месяцев 2024 года:
→ молоко и молочные продукты (2,53 млрд грн),
→ древесина и изделия из нее (1,3 млрд грн),
→ продукты переработки овощей (695 млн. грн).
- В октябре 2024 года экспортно-кредитное агентство подписало первый договор страхования инвестиционного кредита от военных рисков.