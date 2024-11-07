"Це прецедент". Страхова відповідальність ЕКА перевищила мільярд гривень
Державне Експортно-кредитне агентство (ЕКА) взяло на себе 1,062 млрд грн страхової відповідальності за договорами зовнішньоекономічної діяльності, а також кредитами, виданими банками-партнерами українським експортерам. Про це повідомило Міністерство економіки.
"Це перший за історію агентства прецедент, коли страхова відповідальність за чинними договорами одномоментно перевищила 1 млрд грн", – зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Загальна сума експортних контрактів, застрахованих ЕКА, вже перевищила 8 млрд грн. Це означає, що кожна гривня страхової відповідальності ЕКА конвертується у 8,17 грн майбутнього експортного виторгу.
З початку року найчастіше можливістю отримати експортний кредит під страховку ЕКА чи застрахувати договір зовнішньоекономічної діяльності користувався бізнес Вінниччини, Києва та Львівщини.
За перші три квартали найбільше клієнти ЕКА експортували в такі країни як Польща (1,53 млрд грн), Азербайджан (831 млн грн) та Об’єднані Арабські Емірати (822 млн грн).
Найбільш популярні товарні позиції експорту за дев’ять місяців 2024 року:
→ молоко й молочні продукти (2,53 млрд грн),
→ деревина та вироби з неї (1,3 млрд грн),
→ продукти перероблення овочів (695 млн грн).
- У жовтні 2024 року Експортно-кредитне агентство підписало перший договір страхування інвестиційного кредиту від воєнних ризиків.