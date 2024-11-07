"Це прецедент". Страхова відповідальність ЕКА перевищила мільярд гривень

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Державне Експортно-кредитне агентство (ЕКА) взяло на себе 1,062 млрд грн страхової відповідальності за договорами зовнішньоекономічної діяльності, а також кредитами, виданими банками-партнерами українським експортерам. Про це повідомило Міністерство економіки.

"Це перший за історію агентства прецедент, коли страхова відповідальність за чинними договорами одномоментно перевищила 1 млрд грн", – зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Загальна сума експортних контрактів, застрахованих ЕКА, вже перевищила 8 млрд грн. Це означає, що кожна гривня страхової відповідальності ЕКА конвертується у 8,17 грн майбутнього експортного виторгу.

З початку року найчастіше можливістю отримати експортний кредит під страховку ЕКА чи застрахувати договір зовнішньоекономічної діяльності користувався бізнес Вінниччини, Києва та Львівщини.

За перші три квартали найбільше клієнти ЕКА експортували в такі країни як Польща (1,53 млрд грн), Азербайджан (831 млн грн) та Об’єднані Арабські Емірати (822 млн грн).

Довідка Інструменти Експортно-кредитного агентства України – це один з елементів політики "Зроблено в Україні". Її мета – підтримка несировинного експорту, розвиток виробництв і залучення інвестицій у реальний сектор. Інструменти Експортно-кредитного агентства України – це один з елементів політики "Зроблено в Україні". Її мета – підтримка несировинного експорту, розвиток виробництв і залучення інвестицій у реальний сектор.

Найбільш популярні товарні позиції експорту за дев’ять місяців 2024 року:

→ молоко й молочні продукти (2,53 млрд грн),

→ деревина та вироби з неї (1,3 млрд грн),

→ продукти перероблення овочів (695 млн грн).