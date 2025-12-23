Нацбанк оштрафовал страховую компанию из Одессы на 2,88 млн грн: нарушила отчетность

Фото: СК "Респект" / Facebook

Национальный банк применил меры воздействия к ЧАО СК "Респект" за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность участников рынков финансовых услуг. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

За выявленные во время инспекционной проверки нарушения на страховую компанию "Респект" наложен штраф на общую сумму 2,88 млн грн.

В частности, наложены штрафы:

→ 2,4 млн грн – за нарушение правил составления и представления отчетности; → 480 000 грн – за несоблюдение требований положения об авторизации поставщиков финансовых услуг, регулирующего условия осуществления деятельности на рынке.

ЧАО "СК "Респект" обязано уплатить штраф в течение месяца со дня вступления в силу этого решения.

Страховая компания "Респект" (Одесса) работает на украинском рынке с марта 1995 года. ЧАО "СК "Респект" зарегистрировано в 2007-м. Компания имеет 21 лицензию на осуществление различных видов страхования. Основной портфель рисков компании связан с транспортной сферой.

За январь-сентябрь 2025 года компания собрала 67,67 млн грн чистых страховых премий, что на 68% больше, чем за аналогичный период 2024 года.