Нацбанк оштрафував страхову компанію з Одеси на 2,88 млн грн: порушила звітність

Національний банк застосував заходи впливу до ПРАТ СК "Респект" за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність учасників ринків фінансових послуг. Про це повідомила пресслужба регулятора.

За виявлені під час інспекційної перевірки порушення на страхову компанію "Респект" накладено штраф на загальну суму 2,88 млн грн.

Зокрема, накладено штрафи:

→ 2,4 млн грн – за порушення правил складання та подання звітності; → 480 000 грн – за недотримання вимог положення про авторизацію надавачів фінансових послуг, що регулює умови здійснення діяльності на ринку.

ПРАТ "СК "Респект" зобов’язане сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності цим рішенням.

Страхова компанія "Респект" (Одеса) працює на українському ринку з березня 1995 року. ПРАТ "СК "Респект"зареєстроване у 2007-му. Компанія має 21 ліцензію на здійснення різних видів страхування. Основний портфель ризиків компанії пов'язаний із транспортною сферою.

За січень-вересень 2025 року компанія зібрала 67,67 млн грн чистих страхових премій, що на 68% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.