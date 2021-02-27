Больше миллиона украинцев получают меньше 5000 гривень зарплаты, – Пенсионный фонд

В 2020 году 1,127 млн работающих украинцев получали официальную зарплату ниже 5000 грн, свидетельствуют данные Пенсионного Фонда Украины (ПФУ).

Общее количество официально зарегистрированных наемных работников, которые платили Единый социальный взнос, в 2020 году составляло 9,948 млн человек.

В Киеве таких сотрудников было 229 000 человек (количество официально трудоустроенных или застрахованных – 2,030 млн человек). Вместе с тем средняя зарплата в столице – самая высокая по стране и превышает 19 000 гривень.

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Более ста тысяч человек получали меньше 5000 грн в Харьковской и Днепропетровской областях – 103 000 и 116 000 человек соответственно. Средняя зарплата в этих регионах – 11 000 и 13 000 гривень.

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В 2020 году Пенсионный фонд утвердил средний показатель зарплаты в Украине для расчета пенсий - 13 320 гривень. Исходя из этого все пенсии начиная с 1 марта 2021 года пересчитают по формуле: 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год + 50% показателя роста средней заработной платы.

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По данным Пенсионного Фонда, в 2020 году наибольшая средняя заработная плата в Украине была у работников международных организаций – 47 000 грн, наименьшая – в сфере общественного питания и временного трудоустройства – 5000 грн

В Пенсионном Фонде сообщили, что в 2020 году украинские предприятия официально трудоустроили на 101,5 тыс человек меньше, чем уволили.

Юлия Кузнецова

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