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Больше миллиона украинцев получают меньше 5000 гривень зарплаты, – Пенсионный фонд

27.02.2021, 10:30
Больше миллиона украинцев получают меньше 5000 гривень зарплаты, – Пенсионный фонд - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В 2020 году 1,127 млн работающих украинцев получали официальную зарплату ниже 5000 грн, свидетельствуют данные  Пенсионного Фонда Украины (ПФУ).

Общее количество официально зарегистрированных наемных работников, которые платили Единый социальный взнос, в 2020 году составляло 9,948 млн человек.

В Киеве таких сотрудников было 229 000 человек (количество официально трудоустроенных или застрахованных – 2,030 млн человек). Вместе с тем средняя зарплата в столице – самая высокая по стране и превышает 19 000 гривень.

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Более ста тысяч человек получали меньше 5000 грн в Харьковской и Днепропетровской областях – 103 000 и 116 000 человек соответственно. Средняя зарплата в этих регионах – 11 000 и 13 000 гривень.

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В 2020 году Пенсионный фонд утвердил средний показатель зарплаты в Украине для расчета пенсий - 13 320 гривень. Исходя из этого все пенсии начиная с 1 марта 2021 года пересчитают по формуле: 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год + 50% показателя роста средней заработной платы.

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Юлия Кузнецова
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