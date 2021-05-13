Деньги на выплату пенсий. Доходы Пенсионного фонда от ЕСВ выросли: инфографика

В апреле 2021 года собственные доходы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) выросли по сравнению с апрелем 2020 на 6,9 млрд грн до 28,6 млрд грн. За первые четыре месяца 2021 потупления в Фонд превысили аналогичный показатель предыдущего года на 15,2 млрд грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

В январе-апреле 2021 Фонд получил 56,1 млрд грн дотаций (годом ранее было 63 млрд грн). Поступления от Единого социального взноса за этот период составили 92 млрд грн (общие доходы – 103,5 млрд грн) – ПФУ пока удается полностью вписаться в план по ЕСВ на этот год.

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Всего за первые четыре месяца Фонд получил 159,6 млрд грн доходов (собственные поступления+дотация из госбюджета). Этого не хватило на финансирование всех расходов, которые составили 167,2 млрд грн.

Ранее сообщалось, что ПФУ в январе-апреле 2021 года увеличил задолженность перед Госказначейством (Фонд привлекает займы ГКУ при кассовых разрывах, когда поступлений от ЕСВ недостаточно для своевременной выплаты пенсий) на 9,904 млрд грн. За весь 2020 год долг вырос на 14 млрд грн.

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В апреле правительство и ПФУ начали индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Пересмотр ориентировочно коснется 400-600 тысяч человек. В 2021 году правительство предусмотрело пятиступенчатый план по увеличению пенсий для граждан.

1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий для 8 млн пенсионеров. Минимальная пенсия для пенсионеров со стажем 30 лет – для женщин и 35 лет для мужчин выросла на 100 гривень.

Ранее ПФУ сообщал, что ожидает 26 млрд грн дефицита средств солидарной пенсионной системы в 2021 году.

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Сергей Шевчук

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