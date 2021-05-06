Пенсионный фонд одолжил у Казначейства почти 10 млрд грн на выплату пенсий

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в январе-апреле 2021 года увеличил задолженность перед Госказначейством на 9,904 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Казначейства.

ПФУ привлекает займы Госказначейства при кассовых разрывах, когда средств, поступивших от Единого социального взноса недостаточно для своевременной выплаты пенсий.

В апреле 2021 общая сумма таких займов составила 16,268 млрд грн, в марте – 12,249 млрд грн. Фонд смог оперативно погасить не всю новую задолженность, в результате чего общий долг за эти месяцы вырос на 3,294 млрд и 2,872 млрд грн при совокупных расходах на выплату пенсий в 43 и 42,8 млрд грн соответственно.

С начала года обязательства ПФУ перед Казначейством увеличились на 9,904 млрд грн до 71,983 млрд грн (48,1 млрд – переходящий остаток по долгам за 2007-2014 годы). За весь 2020 год долг вырос на 14 млрд грн.

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В апреле правительство и ПФУ начали индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Пересмотр ориентировочно коснется 400-600 тысяч человек. В 2021 году правительство предусмотрело пятиступенчатый план по увеличению пенсий для граждан.

1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий для 8 млн пенсионеров. Минимальная пенсия для пенсионеров со стажем 30 лет – для женщин и 35 лет для мужчин выросла на 100 гривень.

Ранее ПФУ сообщал, что ожидает 26 млрд грн дефицита средств солидарной пенсионной системы в 2021 году.

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Сергей Шевчук

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