ЭП: Государство задолжало пенсионерам 80 млрд грн по решению судов

Перерасчет пенсий через суд создал государственный долг на десятки миллиардов гривень, и он продолжает увеличиваться

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Сумма задолженности государства по решениям судов, в которых украинцы добились перерасчета размеров своих пенсий, выросла до 80 млрд грн, сообщила Экономическая правда. Год назад в Минсоцполитики называли почти на 20% меньшую сумму – 66 млрд грн.

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Задолженность возникла в связи с тем, что когда суды принимают решение о перерасчете пенсии для отдельного истца, обычно они обязывают государство выплатить еще и пересчитанную пенсию за предыдущие годы.

Если первую часть решения суда государство исправно выполняет, то на вторую – уплату долгов – в бюджете не хватает денег.

Большая часть задолженности возникла по судебным делам бывших военнослужащих и работников силовых органов, для которых действует специальное пенсионное законодательство. Значительная часть – по пенсионным делам о выплате чернобыльцев.

В Минсоцполитики считают, что выходом из тупика является пенсионная реформа, которую ведомство наработало в конце 2024 года. Она предполагает осовременивание солидарного уровня пенсионной системы, введение базовой пенсии и реформу спецпенсий. По ее итогам наименьшие пенсии должны вырасти, а сверхбольшие – уменьшиться.

Министерство считает, что осовременивание солидарного уровня пенсионной системы почти не потребует дополнительных расходов бюджета, но, по словам собеседника Экономической правды, причастного к бюджетному процессу, из-за фактора судов цена пенсионной реформы может составить 300-360 млрд грн.

Единственный источник такого ресурса – "печать" денег Национальным банком.