ЭП: Государство задолжало пенсионерам 80 млрд грн по решению судов
Сумма задолженности государства по решениям судов, в которых украинцы добились перерасчета размеров своих пенсий, выросла до 80 млрд грн, сообщила Экономическая правда. Год назад в Минсоцполитики называли почти на 20% меньшую сумму – 66 млрд грн.
Задолженность возникла в связи с тем, что когда суды принимают решение о перерасчете пенсии для отдельного истца, обычно они обязывают государство выплатить еще и пересчитанную пенсию за предыдущие годы.
Если первую часть решения суда государство исправно выполняет, то на вторую – уплату долгов – в бюджете не хватает денег.
Большая часть задолженности возникла по судебным делам бывших военнослужащих и работников силовых органов, для которых действует специальное пенсионное законодательство. Значительная часть – по пенсионным делам о выплате чернобыльцев.
В Минсоцполитики считают, что выходом из тупика является пенсионная реформа, которую ведомство наработало в конце 2024 года. Она предполагает осовременивание солидарного уровня пенсионной системы, введение базовой пенсии и реформу спецпенсий. По ее итогам наименьшие пенсии должны вырасти, а сверхбольшие – уменьшиться.
Министерство считает, что осовременивание солидарного уровня пенсионной системы почти не потребует дополнительных расходов бюджета, но, по словам собеседника Экономической правды, причастного к бюджетному процессу, из-за фактора судов цена пенсионной реформы может составить 300-360 млрд грн.
Единственный источник такого ресурса – "печать" денег Национальным банком.
- С 1 марта 2025 года большинство пенсий в Украине повысили на 11,5%.
- Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составляет 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 грн до 6345 грн.