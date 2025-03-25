ЕП: Держава заборгувала пенсіонерам 80 млрд грн за рішенням судів
Сума заборгованості держави за рішеннями судів, у яких українці домоглися перерахунку розмірів своїх пенсій, зросла до 80 млрд грн, повідомила Економічна правда. Рік тому у Мінсоцполітики називали майже на 20% нижчу суму – 66 млрд грн.
Заборгованість виникла у зв'язку з тим, що коли суди ухвалюють рішення про перерахунок пенсії для окремого позивача, зазвичай вони зобовʼязують державу виплатити ще й перераховану пенсію за попередні роки.
Якщо першу частину рішення суду держава справно виконує, то на другу – сплату боргів – у бюджеті не вистачає грошей.
Більша частина заборгованості виникла за судовими справами колишніх військовослужбовців та працівників силових органів, для яких діє спеціальне пенсійне законодавство. Значна частина – за пенсійними справами щодо виплат чорнобильців.
У Мінсоцполітики вважають, що виходом із глухого кута є пенсійна реформа, яку відомство напрацювало наприкінці 2024 року. Вона передбачає осучаснення солідарного рівня пенсійної системи, запровадження базової пенсії та реформу спецпенсій. За її підсумками найменші пенсії мають зрости, а надвеликі – зменшитися.
Міністерство вважає, що осучаснення солідарного рівня пенсійної системи майже не потребуватиме додаткових видатків бюджету, але, за словами співрозмовника Економічної правди, дотичного до бюджетного процесу, через фактор судів ціна пенсійної реформи може становити 300-360 млрд грн.
Єдине джерело такого ресурсу – "друк" грошей Національним банком.
- З 1 березня 2025 року більшість пенсій в Україні підвищили на 11,5%.
- Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації становить 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн.