UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда и запланировал повышение пенсий

17.02.2021, 19:04
Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда и запланировал повышение пенсий - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кабинет Министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2021 год, сообщается на сайте Министерства социальной политики.

Общая сумма доходов Фонда запланирована на уровне 495,502 млрд грн. Собственные доходы ПФУ – 327,957 млрд грн, из них 293,887 млрд грн поступлений от Единого социального взноса.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости.

Согласно госбюджету Украины на 2021 год, общая сумма дотаций ПФУ составит 195,319 млрд грн. Из них:

  • 145,260 млрд грн пойдет на пенсионное обеспечение военнослужащих, выплату пенсий по различным пенсионных программам, а также на повышение действующих пенсий;

  • 21,724 млрд грн на покрытие дефицита ПФУ (в 2020 было на 16,727 млрд грн больше);

  • 360 млн грн предусмотрено на погашение задолженности по пенсионным выплатам, финансируемых за счет средств государственного бюджета, согласно решениям суда.

Читайте также: Сколько денег в Пенсионном фонде и почему так мало.

В расчете бюджета ПФУ, Кабмин учел и поддержал все запланированные повышения Минсоцом, в которых предусмотрено повышение пенсий:

  • 65-летним пенсионерам, с января и декабря в связи с ростом минимальной заработной платы (минимальный размер пенсии на уровне 40% минимальной зарплаты),

  • лицам, достигшим возраста 80 и 75 лет;

  • в связи с повышением прожиточного минимума с июля и декабря текущего года;

  • а также проведение всеобщей индексации пенсий (планируется в марте).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное.

Юлия Кузнецова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кабмин госбюджет 2021 бюджет ПФУ 2021 пенсии 2021
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 