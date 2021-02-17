Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда и запланировал повышение пенсий

Кабинет Министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2021 год, сообщается на сайте Министерства социальной политики.

Общая сумма доходов Фонда запланирована на уровне 495,502 млрд грн. Собственные доходы ПФУ – 327,957 млрд грн, из них 293,887 млрд грн поступлений от Единого социального взноса.

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Согласно госбюджету Украины на 2021 год, общая сумма дотаций ПФУ составит 195,319 млрд грн. Из них:

145,260 млрд грн пойдет на пенсионное обеспечение военнослужащих, выплату пенсий по различным пенсионных программам, а также на повышение действующих пенсий;

21,724 млрд грн на покрытие дефицита ПФУ (в 2020 было на 16,727 млрд грн больше);

360 млн грн предусмотрено на погашение задолженности по пенсионным выплатам, финансируемых за счет средств государственного бюджета, согласно решениям суда.

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В расчете бюджета ПФУ, Кабмин учел и поддержал все запланированные повышения Минсоцом, в которых предусмотрено повышение пенсий:

65-летним пенсионерам, с января и декабря в связи с ростом минимальной заработной платы (минимальный размер пенсии на уровне 40% минимальной зарплаты),

лицам, достигшим возраста 80 и 75 лет;

в связи с повышением прожиточного минимума с июля и декабря текущего года;

а также проведение всеобщей индексации пенсий (планируется в марте).

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Юлия Кузнецова

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