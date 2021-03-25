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Каждый пятый пенсионер получает меньше 2000 грн в месяц – данные ПФУ

25.03.2021, 16:20
Каждый пятый пенсионер получает меньше 2000 грн в месяц – данные ПФУ - Фото
Иллюстративное фото: Antonio Bat/ЕРА

По состоянию на 1 января 2021 года доля пенсионеров, получающих наименьшую пенсию до 2 000 гривень сократилась до 17%, в сравнении с 35% в  2020 году. сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Разбивка по остальным пенсионным платежам, в сравнении с 2020 годом, осталась неизменной. По-прежнему 41,2 % пенсионеров получают пенсии от 2 000 до 3 000 гривень, 19% – от 3 000 до 4 000 гривень, 8,1% – от 5 000 до 10 000 гривень, 3% – от 10 000 гривень и выше.

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Согласно данным ПФУ, в 2020 году размер минимальной пенсионной выплаты составлял 1 638 гривень, в 2021 году минимальная пенсия увеличилась на 130 гривень и составила 1 769 гривень.

При этом средний размер пенсии в 2020 году составлял 3 082 гривень, в 2021 году увеличился на 424 гривень до 3 507 гривень

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Юлия Кузнецова
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ПФУ пенсионеры минимальная пенсия средняя пенсия
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