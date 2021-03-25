Каждый пятый пенсионер получает меньше 2000 грн в месяц – данные ПФУ
По состоянию на 1 января 2021 года доля пенсионеров, получающих наименьшую пенсию до 2 000 гривень сократилась до 17%, в сравнении с 35% в 2020 году. сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Разбивка по остальным пенсионным платежам, в сравнении с 2020 годом, осталась неизменной. По-прежнему 41,2 % пенсионеров получают пенсии от 2 000 до 3 000 гривень, 19% – от 3 000 до 4 000 гривень, 8,1% – от 5 000 до 10 000 гривень, 3% – от 10 000 гривень и выше.
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Согласно данным ПФУ, в 2020 году размер минимальной пенсионной выплаты составлял 1 638 гривень, в 2021 году минимальная пенсия увеличилась на 130 гривень и составила 1 769 гривень.
При этом средний размер пенсии в 2020 году составлял 3 082 гривень, в 2021 году увеличился на 424 гривень до 3 507 гривень
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По данным Министерства соцполитики, в 2020 году среднюю пенсию удалось увеличить на 400 грн до 3410 гривен: повышение получили 10 млн украинских пенсионеров. На 1 января 2021 года, средний размер пенсии в Украине составляет 3508 грн.
В 2020 году Пенсионный Фонд Украины (ПФУ) десять раз пересчитывал пенсии для разных категорий граждан
В Минсоцполитики заявили, что порядка 60% или 6,5 млн украинских пенсионеров получают государственные пенсии в размере до 3000 грн
В Пенсионном фонде посчитали, что средние расходы на пожизненное содержание 3538 судей составляют 67 961 грн на человека в месяц. В то же время, 8 млн или 74,8% украинских пенсионеров получают пенсии по возрасту в среднем размере в 3539 грн
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