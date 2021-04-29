Лазебная: В Украине 15 активных негосударственных пенсионных фондов

Из 60 негосударственных пенсионных фондов (НПФ), зарегистрированных в Украине, только 15 можно назвать активными. Об этом в эфире "24 канала" заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Эта система есть, просто она не была популяризована государством, которое ничего не делало для развития добровольных пенсионных накоплений, – сказала министр. – Государство не стало образцом, например, не создавало корпоративные пенсионные накопительные программы для различных групп, например, полицейских, медиков, военных, социальных работников".

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Услугами НПФ в Украине пользуется около 1 млн человек, уточнила Лазебная.

"Поэтому мы говорим о создании обязательной накопительной системы для 10 млн граждан, которые официально работают. Мы хотим дать возможность как можно большему количеству людей накапливать. Это должно стать "новой нормальностью" для нас, как давно уже стало в мире", – отметила глава Минсоцполитики.

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На прошлой неделе Минсоцполитики направило доработанный пакет законопроектов в комитет Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов (возглавляет Галина Третьякова). Предыдущие редакции находились в парламенте с конца 2019 года, но не были поддержаны депутатами.

Как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство ожидает, что Верховная Рада уже в 2021 году примет законодательство для запуска второго уровня пенсионной системы.

Сергей Шевчук

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