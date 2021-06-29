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Меньше, чем в апреле и марте. Пенсионный фонд завершил выплату пенсий за июнь

29.06.2021, 19:07
Меньше, чем в апреле и марте. Пенсионный фонд завершил выплату пенсий за июнь - Фото
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

Пенсионный фонд завершил финансирование июньских пенсий. В этом месяце ПФУ направил на выплату пенсионерам 42,6 млрд грн, свидетельствуют данные пресс-службы ведомства.

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В мае ПФУ выплатил такую же сумму. В апереле на выплату пенсий было направлено 43 млрд грн, в марте – 42,8 млрд грн, в феврале и январе – по 40,2 млрд грн.

Всего за первые шесть месяцев 2021 года ПФУ выплатил пенсионерам 256,8 млрд грн. В январе-июне 2020 было 231,9 млрд грн (на 10,7% меньше, чем в 2021).

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  • В июле-декабре 2021 года ожидается три этапа пересмотра пенсионных выплат, Пенсионный фонд уже начал перерасчет, который произойдет в июле.
  • В 2021 году правительство предусмотрело пятиступенчатый план по увеличению пенсий для граждан. Подробнее о повышении в июле и октябре – здесь.

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Сергей Шевчук
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выплата пенсий
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