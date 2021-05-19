Минсоцполитики планирует повышение пенсий в июле и октябре. Кому и сколько доплатят

В июле Министерстве социальной политики планируют завершить индексацию пенсий и пересмотреть часть выплат из-за увеличения прожиточного минимума, в октябре ожидается повышение пенсий для пенсионеров категории "75+". Об этом в эфире Украинского радио заявила министр соцполитики Марина Лазебная.

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"Следующий перерасчет пенсий произойдет в июле. Будет две программы: первая связана с пересмотром прожиточного минимума. Вторая – новая: когда мы проанализировали списки людей, которые подпадают под индексацию, вышло, что примерно полмиллиона человек не входят в эту программу. Это люди, которым пенсии были назначены в 2019-20 годах", – пояснила министр.

По ее словам, такие пенсионеры получат надбавку к ежемесячной пенсии в 100 грн.

Также Лазебная анонсировала октябрьский пересмотр пенсий для граждан старше 75 лет. Всем пенсионерам этой категории планируется доплата в 400 грн.

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В 2021 году правительство предусмотрело пятиступенчатый план по увеличению пенсий для граждан.

1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий для 8 млн пенсионеров. В апреле правительство и ПФУ начали индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Пересмотр ориентировочно коснулся 400-600 тысяч человек.

Ранее ПФУ сообщал, что ожидает 26 млрд грн дефицита средств солидарной пенсионной системы в 2021 году.

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Сергей Шевчук

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