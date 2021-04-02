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МВФ поможет Украине с обязательными накопительными пенсиями – Марченко

02.04.2021, 15:32
МВФ поможет Украине с обязательными накопительными пенсиями – Марченко - Фото
Сергей Марченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Правительство будет совместно с МВФ разрабатывать модель внедрения в Украине второго уровня пенсионной системы (обязательные накопительные пенсии). Об этом в интервью LIGA.net сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Эта тема обсуждалась во время последней миссии МВФ (проходила с декабря 2020 по февраль 2021, закончилась безрезультатно, - Ред.). Эксперты Фонда готовы присоединиться к работе по определению оптимально модели, которая должна обеспечить сбалансированность публичных финансов и минимизировать возможные риски".

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Ранее глава Комитета Верховной Рады по социальной политике Галина Третьякова заявила, что финансирование пенсий второго уровня будет происходить за счет Единого социального взноса и Налога на доходы физических лиц. От каждого из налогов (22 и 18% соответственно) в накопительную систему будет перечисляться по 2%.

Отвечая на вопрос, согласен ли Минфин с такой моделью, Марченко сказал, что министерство "пока детально изучает" ее.

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  • В конце января советник Марченко Виталий Ломакович сообщил LIGA.net, что Минфин поддерживает накопительные пенсии, но только в модели, которая не приведет к расширению дефицита Пенсионного фонда Украины.
  • Как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство ожидает, что Верховная Рада уже в 2021 году примет законодательство для запуска второго уровня пенсионной системы.
  • Министерство социальной политики предлагает предоставить гражданам старше 50 лет право отказаться от участия в обязательной накопительной пенсионной системе.
Сергей Шевчук
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сергей марченко накопительные пенсии переговоры с мвф
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