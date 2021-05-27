Накопительные пенсии: реформу согласовали, но депутаты уже подали первые правки
28 мая комитет Верховной Рады по социальной политике и правам ветеранов рассмотрит пакет закнопроектов, которые вводят в Украине обязательные накопительные пенсии. Как сообщил накануне премьер-министр Денис Шмыгаль, ключевые стейкхолдеры реформы (Кабмин, профильный комитет ВР, Офис президента) "достигли соглашения" по всем основным аспектам.
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При этом, как уточнил в facebook один из авторов "накопительных" законопроектов, представитель Офиса простых решений и эффективных результатов при Нацсовете реформ Даниил Монин, народные депутаты из комитета соцполитики (среди его членов – Юлия Тимошенко и Наталия Королевская) уже представили ряд замечаний к документу.
Ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявляла, что рассчитывает на голосование за "накопительные законопроекты" до конца июня. Глава соцкомитета Галина Третьякова и руководитель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев в разговоре с LIGA.net также допускали такую возможность.
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- 28 апреля Рада отправила законопроект 2863 на повторное первое чтение. Это важное техническое решение, которое дало возможность внести на голосование доработанную версию проекта – 2863д.
- Предыдущие редакции законопроектов на тему обязательных пенсионных накоплений граждан находились в парламенте с конца 2019 года, но не были поддержаны депутатами. Подробнее об обновленной концепции, которую Минсоцполитики представило депутатам – здесь.
- Одна из главных позиций реформы – пенсионные накопления будут формироваться за счет части ЕСВ и НДФЛ (ранее предполагалось отчисление по 2% от каждого налога).
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