Недостача в 0,5 млрд грн. Пенсионный фонд почти выполнил план поступлений от ЕСВ

Пенсионный Фонд Украины ( ПФУ) почти выполнил план поступлений от Единого социального взноса в феврале 2021 года, расхождение составило 0,5 млрд гривень, сообщает пресс-служба ведомства.

В январе-феврале 2021 план по поступлению средств от ЕСВ составил 45,5 млрд гривень, фактически удалось получить 42,9 мрлд гривень. Всего Фонд недополучил 2,6 млрд гривень.

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В январе 2021 года расхождение по поступлению средств составило 2,1 млрд гривень. План по поступлению от ЕСВ в январе составил 22 млрд гривен. Фактически ПФУ получил 19,9 млрд гривен.

Отмечается, что собственные доходы ПФУ в январе-феврале 2021 года составили 48,4 млрд гривень, 28,1 млрд гривень – средства полученные из госбюджета, суммарный доход составил 76,5 млрд гривень.

В январе-феврале 2020 года собственные доходы фонда составили 43,7 млрд гривень, 26,3 млрд гривень – средства из госбюджета, общий доход – 70 млрд гривень.

За год доходы в Пенсионном фонде увеличились в 6,5 млрд гривень.

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По данным аналитического центра CASE Ukraine, Пенсионному фонду Украины не хватило 3,7 млрд гривень на выплату пенсий в 2021 году.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ожидает 26 млрд грн дефицита средств солидарной пенсионной системы в 2021 году.

Пенсионный фонд за 11 месяцев 2020 года недополучил 19,4 млрд грн поступлений от Единого социального взноса. В ноябре расхождение с планом составило 1 млрд грн.

Юлия Кузнецова

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