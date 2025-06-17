Рада уточнила, кто имеет право на выплаты за погибшего военного

Верховная Рада приняла законопроект, уточняющий, кто из иждивенцев погибшего военнослужащего имеет право на одноразовую денежную помощь от государства

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Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №13129, касающийся назначения и получения денежной помощи иждивенцами погибшего военнослужащего. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, документ поддержали 256 народных избранников.

В случае гибели военнослужащего государством выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен. Законопроект №13129 уточняет, кто из иждивенцев погибшего военнослужащего имеет право на единовременную денежную помощь от государства.

Этот законопроект четко определяет, что к таким семьям (имеющим право на помощь) относятся иждивенцы погибшего – то есть те, кого он содержал (например, дети, жена, родители), и кто в соответствии с законом имеет право на пенсию в случае потери кормильца.

Закон уточняет положения статьи 16-1 данного закона. Предложенные изменения устанавливают, что к членам семей погибших (умерших) лиц принадлежат их иждивенцы, имеющие право на пенсию в случае потери кормильца в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" за погибшего (умершего) военнослужащего, военнообязанного.

Теперь в круг лиц, которые могут претендовать на выплату, официально включены не только жена, дети или родители, но и те, кто считался иждивенцем в соответствии с пенсионным законодательством.