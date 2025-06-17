Рада уточнила, хто має право на виплати за загиблого військового

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який уточнює, хто з утриманців загиблого військовослужбовця має право на одноразову грошову допомогу від держави

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Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №13129, який стосується призначення й отримання грошової допомоги утриманцями загиблого військовослужбовця. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, документ підтримали 256 народних обранців.

У разі загибелі військовослужбовця державою виплачується одноразова грошова допомога розміром 15 мільйонів гривень. Законопроєкт №13129 уточнює, хто з утриманців загиблого військовослужбовця має право на одноразову грошову допомогу від держави.

Цей законопроєкт чітко визначає, що до таких родин (які мають право на допомогу) належать утриманці загиблого – тобто ті, кого він утримував (наприклад, діти, дружина, батьки), і хто відповідно до закону має право на пенсію у разі втрати годувальника.

Закон уточнює положення статті 16-1 даного закону. Запропоновані зміни встановлюють, що до членів сімей загиблих (померлих) осіб належать їх утриманці, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" за загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста".

Тепер до кола осіб, які можуть претендувати на виплату, офіційно внесені не лише дружина, діти чи батьки, а й ті, хто вважався утриманцем відповідно до пенсійного законодавства.