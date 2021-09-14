Солидарная пенсионная система де-факто банкрот – глава CASE Украина

Солидарная пенсионная система де-факто банкрот. Финансовое состояние Пенсионного фонда Украины остается стабильно тяжелым. Около 40% расходов ПФУ покрываются за счет трансфера из государственного бюджета. Государство обязано побуждать граждан смолоду беспокоиться о собственной старости. Об этом пишет исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук в своем материале для Forbes.ua.

По его словам, один из сценариев предполагает, что через 30 лет две трети украинцев старше 65 лет не будет иметь право на государственную пенсию.

Читайте также: Как удвоить пенсию, или Что украинцы теряют без пенсионных накоплений. Разбор

Экономист считает, что государство ответственно за стабильные макроусловия для сохранения пенсионных накоплений и несет ответственность за побуждение граждан смолоду беспокоиться о собственной старости.

Боярчук подчеркивает, что ни один вариант пенсионной реформы, который не будет иметь поддержки граждан, никогда не станет реальностью.

"Он может пройти голосование в парламенте. Однако всегда найдется политик, который построит карьеру на борьбе с ненавистным новшеством, и реформу "откатить" назад. Поэтому первый шаг в построении устойчивой пенсионной системы будущего – развеять иллюзии украинцев о государственной пенсии", – пишет экономист.

Согласно опросу CASE Украина, 68,5% граждан считают, что жизнь людей в старости должно обеспечивать государство.

Читайте также: Пенсия как в Польше. Страны Восточной Европы давно провели пенсионные реформы. Успешно?

"Такое мнение подавляющего большинства избирателей – приговор для страны. Любую реформу в пенсионной сфере, даже такую ​​умеренную, которую сейчас обсуждают (законопроект №2683), общество отвергает", – отмечает Боярчук.

Чтобы хоть немного приблизиться к решению дилеммы, нужно убедить по крайней мере 50% избирателей, что на пенсию от государства им рассчитывать не стоит, считает экономист.

"Должна быть широкая дискуссия, результатом которой станет общественное принятие необходимости перемен и осознание правильности выбранного пути. Однако, чтобы эта дискуссия не стала очередным бегом по кругу, возвращение к солидарной системе нужно исключить на государственном уровне", – отметил Боярчук.

На данный момент пенсии 11,2 млн пенсионеров оплачивают взносы 13 млн работающих украинцев. Согласно прогнозу Института демографии им. Птухи, к 2050 это соотношение составит 11,7 млн пенсионеров против 9,7 млн плательщиков взносов, уточняют в министерстве.

По данным Минсоцполитики, после выхода на пенсию украинцы теряют около 70% трудовых доходов, в будущем этот показатель вырастет до 80% из-за демографических изменений.

Читайте также: Реформу накопительных пенсий "переделают". Как украинцы будут копить на старость? Детали

Юрий Тарасовский

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.