Украина запустит накопительную пенсионную систему не раньше 2024 года – министр

Министр социальной политики Оксана Жолнович считает, что запуска накопительной пенсионной системы в Украине стоит ожидать не раньше 2024 года, при условии, что война с Россией закончится в следующем году.

"Если даст Бог, и в следующем году ее закончим, то мы уже с 2024 года можем начинать запускать накопительную систему", – сказала Жолнович в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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Она добавила, что так, каким образом сейчас эта система прописана, "она не создает для человека большого накопления, но позволяет постепенно запускать все процессы зарабатывания средств. Это будет вроде пилотного проекта, который не сильно рискованный, не повлечет для человека потерю больших средств, и где первым оператором будет Государственный накопительный банк, и мы сможем больше гарантировать их сохранность".

По ее словам, такая система сможет стартовать очень быстро и стать инструментом восстановления государства, а затем распространяться на негосударственные пенсионные фонды.

На вопрос, сколько времени потребуется на этот так называемый пилотный проект, чтобы потом запустить накопительную систему полноценно, Жолнович заявила, что нужно будет смотреть на его результаты.

"Но я давала бы на это два года. Год на пробу, анализ, а дальше добавляла бы другой функционал", – подытожила министр.

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Роман Брыль

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