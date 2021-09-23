В Минсоцполитики назвали основные параметры накопительной пенсионной системы

Министерство социальной политики предлагает ввести обязательные накопления для всех работающих лиц младше 50 лет, и добровольные – для лиц старше 50 лет. Об этом сказала на круглом столе "Пенсионная реформа в Украине: быть или не быть" в Институте Горшенина министр соцполитики Марина Лазебная, сообщает lb.ua.

По ее словам, взносы предварительно составят 2% от работодателя и 2% от работника (но может быть 1% и 1%), причем Минсоц настаивает, чтобы это происходило за счет уменьшения существующих налогов и сборов.

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Деньги из накоплений будут вкладываться в пенсионные фонды – негосударственные или государственный – которые будут заниматься их инвестированием.

Правительство планирует реализовать накопительный уровень пенсионной системы на основе существующих органов, не создавая дополнительных институтов.

Лазебная подчеркнула, что введение накопительной системы неизбежно.

На данный момент пенсии 11,2 млн пенсионеров оплачивают взносы 13 млн работающих украинцев. Согласно прогнозу Института демографии им. Птухи, к 2050 это соотношение составит 11,7 млн пенсионеров против 9,7 млн плательщиков взносов.

По данным Минсоцполитики, после выхода на пенсию украинцы теряют около 70% трудовых доходов, в будущем этот показатель вырастет до 80% из-за демографических изменений.

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Юрий Тарасовский

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