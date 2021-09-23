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В Минсоцполитики назвали основные параметры накопительной пенсионной системы

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 16:29
В Минсоцполитики назвали основные параметры накопительной пенсионной системы - Фото
Марина Лазебная (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министерство социальной политики предлагает ввести обязательные накопления для всех работающих лиц младше 50 лет, и добровольные – для лиц старше 50 лет. Об этом сказала на круглом столе "Пенсионная реформа в Украине: быть или не быть" в Институте Горшенина министр соцполитики Марина Лазебная, сообщает lb.ua.

По ее словам, взносы предварительно составят 2% от работодателя и 2% от работника (но может быть 1% и 1%), причем Минсоц настаивает, чтобы это происходило за счет уменьшения существующих налогов и сборов.

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Деньги из накоплений будут вкладываться в пенсионные фонды – негосударственные или государственный – которые будут заниматься их инвестированием.

Правительство планирует реализовать накопительный уровень пенсионной системы на основе существующих органов, не создавая дополнительных институтов.

Лазебная подчеркнула, что введение накопительной системы неизбежно.

  • На данный момент пенсии 11,2 млн пенсионеров оплачивают взносы 13 млн работающих украинцев. Согласно прогнозу Института демографии им. Птухи, к 2050 это соотношение составит 11,7 млн пенсионеров против 9,7 млн плательщиков взносов.
  • По данным Минсоцполитики, после выхода на пенсию украинцы теряют около 70% трудовых доходов, в будущем этот показатель вырастет до 80% из-за демографических изменений.

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Юрий Тарасовский
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