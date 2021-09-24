Всемирный банк поддержал введение накопительных пенсий в Украине с 2023 года

Всемирный банк поддерживает унификацию гарантий для нетрудоспособных лиц и введение обязательных пенсионных накоплений в Украине с 2023 года. Об этом шла речь на встрече представителей Министерства социальной политики с миссией ВБ по пенсионным вопросам, сообщает пресс-служба министерства.

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На встрече министр соцполитики Марина Лазебная представила планы о введении на законодательном уровне всеобъемлющей универсальной системы госгарантий поддержки доходов нетрудоспособных лиц.

Планируется, что система заменит собой более десятка разрозненных гарантий, которые существуют сейчас для различных категорий и закреплены как в законах Украины, так и в решениях правительства.

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В частности, Минсоцполитики предлагает включить в эту систему инициированную президентом Украины "возрастную линейку" доплат к пенсиям и новую соцпомощь для людей, которые не имеют права на страховую пенсию, но долгое время платили налоги и взносы и имеют страховой стаж от 5 до 15 лет.

Стороны согласились, что целесообразным является введение с 2023 года общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения и одновременное поэтапное внедрение предложенной Минсоцполитики универсальной системы поддержки доходов нетрудоспособных лиц.

"Это позволит скоординировать выплаты с обеих систем для того, чтобы они более эффективно влияли на рост общего уровня пенсий", – отмечается в сообщении министерства.

На встрече стороны также рассмотрели механизм стимулирования граждан к добровольному дополнительному участию в уплате взносов во второй уровень через доплаты от государства.

По данным Минсоцполитики, после выхода на пенсию украинцы теряют около 70% трудовых доходов, в будущем этот показатель вырастет до 80% из-за демографических изменений. Минсоцполитики предлагает ввести обязательные накопления для всех работающих лиц младше 50 лет, и добровольные – для лиц старше 50 лет.

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Юрий Тарасовский

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