Компании, выдающие микрокредиты в Украине, за 10 месяцев 2025 года получили рекордный совокупный доход в размере 54,9 млрд грн. По данным НБУ, это в 3,4 раза больше, чем годом ранее.

Наибольший доход – 2,85 млрд грн – получила компания CreditKasa (ООО "УкрКредитФинанс"). По данным YouControl, компания принадлежит трем бенефициарам: гражданину ОАЭ Амиру Айсаутову (50%) и украинцам Наталье Киселевой (25%) и Руслану Павлову (25%).

Корреспондент LIGA.net поговорила с директором компании Евгением Резуевым о том, за счет чего микрофинансовые организации так сильно увеличили доходы в 2025 году, как CreditKasa изменила подход к клиенту и в каких случаях отказывает в выдаче кредита.