Компанії, які видають мікрокредити в Україні, за 10 місяців 2025 року отримали рекордних 54,9 млрд грн сукупного доходу. За даними НБУ, це в 3,4 раза більше, ніж роком раніше.

Найвищий дохід – 2,85 млрд грн – отримала CreditKasa (ТОВ "УкрКредитФінанс"). Компанія належить трьом бенефіціарам: 50% громадянину ОАЕ Аміру Айсаутову та українцям Наталії Кисельовій (25%) і Руслану Павлову (25%), за даними YouControl.

Кореспондентка LIGA.net поговорила з директором цієї компанії Євгеном Резуєвим про те, яким коштом мікрофінансові організації так сильно збільшили доходи у 2025 році, як CreditKasa змінила підхід до клієнта та в яких випадках відмовляє у видачі.