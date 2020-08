Делись! Работники Amazon принесли к дому Безоса гильотину, требуя повысить зарплаты: видео

Более сотни сотрудников Amazon принесли к парадной двери особняка Джеффа Безоса гильотину и устроили стихийную демонстрацию, требуя повышения зарплаты. Об этом пишет Business Insider.

Демонстрация произошла на следующий день, после появления в СМИ новости о том, что личное состояние Безоса превысило $200 млрд.

Акцию протеста организовал бывший сотрудник Amazon Кристиан Смоллс, который, после своего увольнения, возглавил неформальное движение за справедливую оплату труда работников компании.

Protesters build a guillotine outside of Jeff Bezos’s house. Yesterday the Amazon billionaire was reported to become the first man worth $200 billion. pic.twitter.com/tY1wb0F1uj