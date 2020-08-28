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Делись! Работники Amazon принесли к дому Безоса гильотину, требуя повысить зарплаты: видео

28.08.2020, 16:03
Делись! Работники Amazon принесли к дому Безоса гильотину, требуя повысить зарплаты: видео - Фото
Фото: ЕРА

Более сотни сотрудников Amazon принесли к парадной двери особняка Джеффа Безоса гильотину и устроили стихийную демонстрацию, требуя повышения зарплаты. Об этом пишет Business Insider.  

Демонстрация произошла на следующий день, после появления в СМИ новости о том, что личное состояние Безоса превысило $200 млрд.

Акцию протеста организовал бывший сотрудник Amazon Кристиан Смоллс, который, после своего увольнения, возглавил неформальное движение за справедливую оплату труда работников компании.

Главное требование протестующих – поднять с $15 до $30 почасовой оклад.

"Назовите мне хоть одну причину почему мы не можем требовать повышения минимальной оплаты до $30 от человека, который зарабатывает $4000 в секунду", - цитирует издание Кристиан Смоллс.

Он был уволен из Amazon из-за требований повысить в логистических центрах компании стандарты безопасности во время пандемии.

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Роман Брыль
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