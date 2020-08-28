Делись! Работники Amazon принесли к дому Безоса гильотину, требуя повысить зарплаты: видео
Более сотни сотрудников Amazon принесли к парадной двери особняка Джеффа Безоса гильотину и устроили стихийную демонстрацию, требуя повышения зарплаты. Об этом пишет Business Insider.
Демонстрация произошла на следующий день, после появления в СМИ новости о том, что личное состояние Безоса превысило $200 млрд.
Акцию протеста организовал бывший сотрудник Amazon Кристиан Смоллс, который, после своего увольнения, возглавил неформальное движение за справедливую оплату труда работников компании.
Protesters build a guillotine outside of Jeff Bezos’s house. Yesterday the Amazon billionaire was reported to become the first man worth $200 billion. pic.twitter.com/tY1wb0F1uj— Nic Rowan (@NicXTempore) August 27, 2020
Главное требование протестующих – поднять с $15 до $30 почасовой оклад.
"Назовите мне хоть одну причину почему мы не можем требовать повышения минимальной оплаты до $30 от человека, который зарабатывает $4000 в секунду", - цитирует издание Кристиан Смоллс.
Он был уволен из Amazon из-за требований повысить в логистических центрах компании стандарты безопасности во время пандемии.
- В январе Безос переместился на второе место в рейтинге самых богатых людей мира, уступив Бернару Арно, но уже через 4 дня вернул себе звание самого богатого человека в мире.
- 9 июня состояние Безоса достигло рекордных $180 млрд.
- 27 августа Джефф Безос стал первым человеком в мире, чье состояние превысило $200 млрд.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Комментарии