Дети, возвращающиеся из оккупации или депортации, получат от государства по 50 000 грн
Государство начало оказывать "подъемную" помощь детям, возвращающимся с временно оккупированных территорий после депортации или принудительного перемещения. Каждый такой ребенок имеет право на единовременную выплату в размере 50 000 грн, сообщает Минсоцполитики.
Деньги предназначены для того, чтобы родители или законные представители могли создать надлежащие условия для адаптации и реинтеграции ребенка в Украине. Выплата не повлияет на другие социальные пособия или субсидии.
Чтобы получить выплату, следует обратиться в Государственную службу Украины по делам детей.
"Для каждого ребенка составляется индивидуальный план возвращения и поддержки. Он охватывает три пакета помощи – краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную", – напоминают в Минсоцполитики.
В зависимости от нужд ребенок может получать социальные, медицинские, психологические, реабилитационные и юридические услуги. Государство также будет поддерживать его семью или обеспечивать устройство в семейной форме воспитания — если родных нет.
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