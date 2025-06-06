Діти, які повертаються з окупації чи депортації, отримають від держави по 50 000 грн

Держава підтримуватиме родини, що повертаються з ТОТ чи після депортації. Виплата не впливає на інші допомоги

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Держава почала надавати "підйомну" допомогу дітям, які повертаються з тимчасово окупованих територій, після депортації чи примусового переміщення. Кожна така дитина має право на одноразову виплату у розмірі 50 000 грн, повідомляє Мінсоцполітики.

Гроші призначені для того, щоб батьки або законні представники могли створити належні умови для адаптації та реінтеграції дитини в Україні. Виплата не вплине на інші соціальні допомоги чи субсидії.

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Щоб отримати виплату, потрібно звернутись до Державної служби України у справах дітей.

"Для кожної дитини складається індивідуальний план повернення та підтримки. Він охоплює три пакети допомоги — короткострокову, середньострокову і довгострокову", — нагадують у Мінсоцполітики.

Залежно від потреб дитина може отримувати соціальні, медичні, психологічні, реабілітаційні та юридичні послуги. Держава також підтримуватиме її родину або забезпечуватиме влаштування в сімейну форму виховання — якщо рідних немає.