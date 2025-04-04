Гранты для бизнеса в прифронтовых регионах выросли до 500000 грн: кто и как может получить

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Кабинет министров Украины увеличил максимальную сумму грантов на создание или развитие бизнеса в прифронтовых регионах до 500 000 грн. Такое решение было принято 4 апреля, сообщает Государственная служба занятости.

Теперь расширенное финансирование доступно не только предпринимателям Харьковской области, но и бизнесам в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Сумской областях.

Это расширение – продолжение эксперимента, стартовавшего в Харьковской области летом 2023 года. Тогда правительство уже увеличивало предельную сумму гранта вдвое, и результат оказался положительным: количество выданных грантов и созданных рабочих мест выросло более чем на 40%.

Что предполагает программа

Программа грантов на собственное дело, действующая с лета 2022 года, является частью стратегии экономического восстановления, реализуемой Министерством экономики и Государственной службой занятости. За время действия программы уже выдано более 24 000 грантов, а количество новых рабочих мест, созданных или находящихся в процессе создания, составляет 45 000.

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Средства можно использовать на:

приобретение или лизинг оборудования;

закупку сырья и материалов;

аренду производственных или торговых помещений.

Грант выдается при создании 1–2 рабочих мест в зависимости от суммы финансирования. Подать заявку могут как действующие предприниматели, так и без опыта в бизнесе. Для этого необходимо подать бизнес-план через портал Дия.

Программа финансируется на средства Фонда социального страхования на случай безработицы, администрируется Государственной службой занятости.