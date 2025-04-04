Гранти для бізнесу в прифронтових регіонах зросли до 500 000 грн: хто і як може отримати

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Кабінет міністрів України збільшив максимальну суму грантів на створення або розвиток бізнесу у прифронтових регіонах до 500 000 грн. Таке рішення було ухвалене 4 квітня, інформує Державна служба зайнятості.

Тепер розширене фінансування доступне не лише підприємцям Харківщини, а й бізнесам у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській та Сумській областях.

Це розширення — продовження експерименту, що стартував у Харківській області влітку 2023 року. Тоді уряд уже збільшував граничну суму гранту вдвічі, і результат виявився позитивним: кількість виданих грантів і створених робочих місць зросла більш ніж на 40%.

Що передбачає програма

Програма грантів на власну справу, що діє з літа 2022 року, є частиною стратегії економічного відновлення, яку реалізують Міністерство економіки та Державна служба зайнятості. За час дії програми вже видано понад 24 000 грантів, а кількість нових робочих місць, які створені або перебувають у процесі створення, сягає 45 000.

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Кошти можна використати на:

придбання або лізинг обладнання;

закупівлю сировини та матеріалів;

оренду виробничих чи торговельних приміщень.

Грант видається за умови створення 1–2 робочих місць, залежно від суми фінансування. Подати заявку можуть як чинні підприємці, так і люди без досвіду у бізнесі. Для цього необхідно подати бізнес-план через портал Дія.

Програма фінансується коштом Фонду соціального страхування на випадок безробіття, адмініструється Державною службою зайнятості.