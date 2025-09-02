Кабмин повысил зарплаты работникам судов и патронатных служб в системе правосудия
Кабинет министров ввел дополнительные коэффициенты для повышения должностных окладов госслужащих и работников патронатных служб судебной системы на период действия военного положения. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
До 31 декабря 2025 года коэффициенты повышения окладов будут применяться для таких госслужащих аппарата судов и судебных органов:
- местные общие суды – коэффициент 1,19;
- апелляционные, окружные административные, хозяйственные суды, территориальные управления Государственной судебной администрации и территориальные подразделения Службы судебной охраны – 1,3;
- Государственная судебная администрация и центральный орган Службы судебной охраны – 1,2.
Выплаты будут осуществляться за счет денег специального фонда госбюджета, которые поступают от судебного сбора и обращения залога в доход государства.
Для работников патронатных служб коэффициенты будут действовать на весь период военного положения:
- Верховный суд, высшие специализированные суды, Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей – 1,45;
- апелляционные, окружные административные и хозяйственные суды – 1,3;
- местные общие суды – 1,25.
Кабмин также установил, что премирование работников патронатных служб в системе правосудия на период военного положения не будет превышать 30% от должностного оклада с учетом повышения.
