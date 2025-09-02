Кабмин повысил зарплаты работникам судов и патронатных служб в системе правосудия

В Украине ввели надбавки к окладам работникам аппарата судов и судебных органов

Фото: Depositphotos

Кабинет министров ввел дополнительные коэффициенты для повышения должностных окладов госслужащих и работников патронатных служб судебной системы на период действия военного положения. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

До 31 декабря 2025 года коэффициенты повышения окладов будут применяться для таких госслужащих аппарата судов и судебных органов:

местные общие суды – коэффициент 1,19;

апелляционные, окружные административные, хозяйственные суды, территориальные управления Государственной судебной администрации и территориальные подразделения Службы судебной охраны – 1,3;

Государственная судебная администрация и центральный орган Службы судебной охраны – 1,2.

Выплаты будут осуществляться за счет денег специального фонда госбюджета, которые поступают от судебного сбора и обращения залога в доход государства.

Для работников патронатных служб коэффициенты будут действовать на весь период военного положения:

Верховный суд, высшие специализированные суды, Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей – 1,45;

апелляционные, окружные административные и хозяйственные суды – 1,3;

местные общие суды – 1,25.

Кабмин также установил, что премирование работников патронатных служб в системе правосудия на период военного положения не будет превышать 30% от должностного оклада с учетом повышения.