Кабмін підвищив зарплати працівникам судів та патронатних служб у системі правосуддя

В Україні ввели надбавки до окладів працівникам апарату судів та судових органів

Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів запровадив додаткові коефіцієнти для підвищення посадових окладів держслужбовців та працівників патронатних служб судової системи на період дії воєнного стану. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

До 31 грудня 2025 року коефіцієнти підвищення окладів застосовуватимуться для таких держслужбовців апарату судів та судових органів:

місцеві загальні суди – коефіцієнт 1,19;

апеляційні, окружні адміністративні, господарські суди, територіальні управління Державної судової адміністрації та територіальні підрозділи Служби судової охорони – 1,3;

Державна судова адміністрація та центральний орган Служби судової охорони – 1,2.

Виплати здійснюватимуться коштом грошей спеціального фонду держбюджету, які надходять від судового збору та звернення застави в дохід держави.

Для працівників патронатних служб коефіцієнти діятимуть на весь період воєнного стану:

Верховний суд, вищі спеціалізовані суди, Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів – 1,45;

апеляційні, окружні адміністративні та господарські суди – 1,3;

місцеві загальні суди – 1,25.

Кабмін також встановив, що преміювання працівників патронатних служб у системі правосуддя на період воєнного стану не перевищуватиме 30% від посадового окладу з урахуванням підвищення.