Кабмін підвищив зарплати працівникам судів та патронатних служб у системі правосуддя
Кабінет міністрів запровадив додаткові коефіцієнти для підвищення посадових окладів держслужбовців та працівників патронатних служб судової системи на період дії воєнного стану. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
До 31 грудня 2025 року коефіцієнти підвищення окладів застосовуватимуться для таких держслужбовців апарату судів та судових органів:
- місцеві загальні суди – коефіцієнт 1,19;
- апеляційні, окружні адміністративні, господарські суди, територіальні управління Державної судової адміністрації та територіальні підрозділи Служби судової охорони – 1,3;
- Державна судова адміністрація та центральний орган Служби судової охорони – 1,2.
Виплати здійснюватимуться коштом грошей спеціального фонду держбюджету, які надходять від судового збору та звернення застави в дохід держави.
Для працівників патронатних служб коефіцієнти діятимуть на весь період воєнного стану:
- Верховний суд, вищі спеціалізовані суди, Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів – 1,45;
- апеляційні, окружні адміністративні та господарські суди – 1,3;
- місцеві загальні суди – 1,25.
Кабмін також встановив, що преміювання працівників патронатних служб у системі правосуддя на період воєнного стану не перевищуватиме 30% від посадового окладу з урахуванням підвищення.
