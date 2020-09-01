Кредитный лимит и остаток на счете. НБУ ввел новые требования к банкам

С 1 сентября заработали требования Национального банка Украины к раскрытию полной информации об услугах в рекламе и на сайтах банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По данным НБУ, банки часто присылают клиентам сообщения об остатке на счете с учетом не только собственных средств физлица, но и средств кредитного лимита. В результате клиенты не понимают, сколько на самом деле денег осталось на счете и могут воспользоваться кредитными средствами, даже не осознавая этого. После чего клиент обязан погасить не только сумму задолженности, но и уплатить комиссию и проценты.

С 1 сентября банки обязаны:

– четко информировать клиентов в sms-сообщениях, интернет-банкинге, мессенджере или по электронной почте (в зависимости от того, какой канал связи выбрал потребитель) о сумме средств на текущем счете клиента и отдельно о размере кредитного лимита по его карте;

- своевременно сообщать клиентам об установлении, увеличении или уменьшении кредитных лимитов путем sms-информирования или другими каналами коммуникаций, которые выбрал клиент;

- информировать о минимальном и максимальном размере кредитных средств, которые могут быть предоставлены клиенту во временное пользование, а также о порядке его изменения.

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В середине августа стало известно о том, что НБУ вскоре введет новые требования к банковским депозитным и кредитным договорам.

Также в августе НБУ сообщил о том, что изменится с 1 сентября в части защиты прав клиентов банков.

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Наталия Софиенко

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