Крупнейшая компания под санкциями СНБО Pin-Up заработала почти 2 млрд грн в 2024 году

Фото: Depositphotos

ООО "Укр гейм технолоджи", работающее под брендом Pin-Up и находящееся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в 2024 году заработало 1,97 млрд грн. Об этом пишет Опендатабот.

Всего по состоянию на сентябрь 2025 года в санкционном списке СНБО находятся 197 компаний, среди которых 123 – попали туда в прошлом году.

Кроме Pin-Up, значительные доходы в 2024 году показали:

Высоковольтный союз-РЗВА – 71,3 млн грн;

Машзавод – 56,7 млн грн;

Тисагаз – 41,1 млн грн;

Авто-мат – 19 млн грн.

Более половины компаний из санкционного списка СНБО зарегистрированы в Киеве (112 предприятий). Для сравнения: в Одесской области таких фирм 17, во Львовской – 12, в Черновицкой и Донецкой – по 9.

Чаще всего под санкции попадают бизнесы в сфере оптовой торговли (31%), строительства (9,6%), информационных услуг и медиапроизводства (по 4,1%), а также азартных игр (3,6%).

Большинство компаний имеют ограничения до 2027 года, но для 28 они установлены бессрочно, а для семи – до 2073 года.

В то же время список постепенно сокращается. Санкции уже были отменены для 32 компаний, еще для 217 они завершились автоматически.

Среди тех, кто выбыл из списка, наибольшие доходы в 2024 году имели компания М.С.Л. – более 310 млн грн, Интеримп – почти 95,5 млн грн и Патриот – свыше 43 млн грн.