Отмывали российские деньги: бенефициарам онлайн-казино Pin-Up сообщили о подозрении

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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрениях в отмывании российских денег и пособничестве государству-агрессору трем гражданам РФ – бенефициарным владельцам онлайн-казино Pin-Up, а также двум гражданам Украины – директору и владельцу торговой марки и домена. Об этом сообщают пресс-службы ГБР и Офиса генерального прокурора.

В частности, документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями России и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами.

В ГБР утверждают, что провели большой комплекс процессуальных мероприятий, подтвердивших негативные последствия для боеспособности Сил Обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино.

В рамках следствия установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица работают на территории т.н. "лнр", наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс РФ, а также вооруженная агрессия против Украины.

К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения осуществляло финансирование ветеранов так называемой "сво". Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских вебресурсах.

Также граждане России создали преступный механизм по сбору информации о клиентах сайта онлайн-казино. Они получали персональные данные и сведения о местонахождении и местоположении, в том числе, и военнослужащих ВС Украины и других военных формирований. Это приводило к негативным последствиям для боеспособности и боеготовности сил обороны Украины, утверждают в Офисе генпрокурора.

Ранее суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 млрд грн арестованных на счетах Pin-Up.

При этом фигурантами предпринимались даже безрезультатные попытки снятия арестов с переданных в АРМА активов. В частности, 25 октября Печерский районный суд Киева принял решение о снятии ареста с 2,6 млрд грн компании Pin-Up. АРМА срочно обратилось в ГБР по поводу наложения нового ареста на эти активы, что и было сделано.