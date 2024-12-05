Відмивали російські гроші: бенефіціарам онлайн-казино Pin-Up повідомили про підозру

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Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозри в відмиванні російських грошей та допомозі державі-агресору трьом громадянам РФ – бенефіціарним власникам онлайн-казино Pin-Up, а також двом громадянам України – директору та власнику торгової марки та домену. Про це повідомляють пресслужба ДБР та Офісу генерального прокурора.

Зокрема, документально підтверджено зв'язки цього онлайн-казино з представниками Росії та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб'єктами.

У ДБР стверджують, що провели великий комплекс процесуальних заходів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони через використання послуг цього онлайн-казино.

В рамках слідства встановлено, що пов'язані із діяльністю онлайн-казино особи працюють на території т.зв. "лнр", наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також збройна агресія проти України.

До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення здійснювала фінансування ветеранів так званої "сво". Само онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

Також громадяни Росії створили злочинний механізм зі збирання інформації про клієнтів сайту онлайн-казино. Вони отримували персональні дані та відомості про місцезнаходження та місце розташування, у тому числі й військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань. Це призводило до негативних наслідків для боєздатності та боєготовності сил оборони України, стверджують в Офісі генпрокурора.

Раніше суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 млрд грн заарештованих на рахунках Pin-Up.

При цьому фігуранти робили навіть безрезультатні спроби зняття арештів з активів, що були передані в АРМА. Зокрема, 25 жовтня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про зняття арешту з 2,6 млрд грн компанії Pin-Up. АРМА терміново звернулося до ДБР щодо накладення нового арешту на ці активи, що й було зроблено.