Найбільша компанія під санкціями РНБО Pin-Up заробила майже 2 млрд грн у 2024 році
ТОВ "Укр гейм технолоджі", що працює під брендом Pin-Up і перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони (РНБО), у 2024 році заробило 1,97 млрд грн. Про це пише Опендатабот.
Загалом станом на вересень 2025 року у санкційному списку РНБО перебувають 197 компаній, серед яких 123 – потрапили туди торік.
Крім Pin-Up, значні доходи у 2024 році показали:
- Високовольтний союз-РЗВА – 71,3 млн грн;
- Машзавод – 56,7 млн грн;
- Тисагаз – 41,1 млн грн;
- Авто-мат – 19 млн грн.
Більше половини компаній зі списку санкцій РНБО зареєстровані у Києві (112 підприємств). Для порівняння: в Одеській області таких фірм 17, у Львівській – 12, у Чернівецькій та Донецькій – по 9.
Найчастіше під санкції потрапляють бізнеси у сфері гуртової торгівлі (31%), будівництва (9,6%), інформаційних послуг та медіавиробництва (по 4,1%), а також азартних ігор (3,6%).
Більшість компаній мають обмеження до 2027 року, але для 28 вони встановлені безстроково, а для семи – до 2073 року.
Водночас список поступово скорочується. Санкції вже були скасовані для 32 компаній, ще для 217 вони завершилися автоматично.
Серед тих, хто вибув зі списку, найбільші доходи у 2024 році мали компанія М.С.Л. – понад 310 млн грн, Інтерімп – майже 95,5 млн грн та Патріот – більш ніж 43 млн грн.
- 5 грудня 2024 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозри у відмиванні російських грошей та пособництві державі-агресору трьом громадянам РФ – бенефіціарним власникам онлайн-казино Pin-Up, а також двом громадянам України – директору та власнику торгової марки та домену.
- 14 лютого 2025-го ДБР затримало директора компанії, що діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up.
- 25 травня президент Володимир Зеленський ввів санкції проти росіян, пов'язаних із казино Pin-Up.
Коментарі (0)