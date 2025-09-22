Найбільша компанія під санкціями РНБО Pin-Up заробила майже 2 млрд грн у 2024 році

Фото: Depositphotos

ТОВ "Укр гейм технолоджі", що працює під брендом Pin-Up і перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони (РНБО), у 2024 році заробило 1,97 млрд грн. Про це пише Опендатабот.

Загалом станом на вересень 2025 року у санкційному списку РНБО перебувають 197 компаній, серед яких 123 – потрапили туди торік.

Крім Pin-Up, значні доходи у 2024 році показали:

Високовольтний союз-РЗВА – 71,3 млн грн;

Машзавод – 56,7 млн грн;

Тисагаз – 41,1 млн грн;

Авто-мат – 19 млн грн.

Більше половини компаній зі списку санкцій РНБО зареєстровані у Києві (112 підприємств). Для порівняння: в Одеській області таких фірм 17, у Львівській – 12, у Чернівецькій та Донецькій – по 9.

Найчастіше під санкції потрапляють бізнеси у сфері гуртової торгівлі (31%), будівництва (9,6%), інформаційних послуг та медіавиробництва (по 4,1%), а також азартних ігор (3,6%).

Більшість компаній мають обмеження до 2027 року, але для 28 вони встановлені безстроково, а для семи – до 2073 року.

Водночас список поступово скорочується. Санкції вже були скасовані для 32 компаній, ще для 217 вони завершилися автоматично.

Серед тих, хто вибув зі списку, найбільші доходи у 2024 році мали компанія М.С.Л. – понад 310 млн грн, Інтерімп – майже 95,5 млн грн та Патріот – більш ніж 43 млн грн.