Мобилизованных ФОП освободили от налогов: что изменилось

ФОПы, которые служат в армии, освобождены от уплаты налогов и отчетности

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Самозанятые физические лица, которые были мобилизованы или подписали контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и представления отчетности на время службы. Вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс (Закон № 4505-ІХ), информирует пресс-служба Государственной налоговой службы.

Налоги, которые не будут уплачиваться:

налог на доходы физических лиц,

единый налог

военный сбор,

ЕСВ, если ФОП не имеет наемных работников.

Освобождение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Что делать ФОП:

если информация о мобилизации, контракте или демобилизации уже есть в Реестре – заявление подавать не нужно;

если данных в Реестре нет – можно подать заявление и копии подтверждающих документов самостоятельно в налоговую.

Налоговая служба отмечает: созданы специальные рабочие группы в территориальных органах, все горячие линии работают в обычном режиме. Контакты для самозанятых защитников и их семей доступны по ссылке.

Как будет действовать освобождение: ГНС не будет начислять авансовые платежи по единому налогу и военному сбору на период мобилизации или действия контракта. Если такие суммы уже были начислены – они подлежат аннулированию.

Если ФОП было исключено из реестра плательщиков единого налога из-за неуплаты налоговых обязательств во время мобилизации или службы по контракту – он будет восстановлен автоматически.

Мобилизованные предприниматели, независимые профессионалы и члены фермерских хозяйств освобождаются от уплаты ЕСВ на весь период военной службы – как в случае мобилизации, так и службы по контракту. Это касается тех, кто не имеет другого официального источника страхования (например, не работает наемным работником).

Если во время службы таким лицам уже были начислены штрафы или пеня по ЕСВ – их аннулируют. Это касается всех периодов до первого числа месяца, который следует за месяцем получения налоговой информации о мобилизации.

Если ФОП имеет наемных работников – он может официально назначить другого человека, который будет выплачивать зарплаты. В таком случае именно это лицо начисляет ЕСВ, а сам предприниматель может заплатить его в течение 180 дней после демобилизации – без штрафов.

Отчетность по ЕСВ подается ФОП в течение 150 дней после демобилизации, также без штрафов и пени.

Если предприниматель допустил нарушения до мобилизации или уже во время службы – например, несвоевременно подал отчет или не уплатил взносы – его не будут штрафовать, если он все исправит после демобилизации. На подачу отчетности дается 150 дней, на уплату налогов – 180 дней.