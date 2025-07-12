Мобілізованих ФОП звільнили від податків: що змінилося

ФОПи, які служать в армії, звільнені від сплати податків і звітності

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Самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби. Набрали чинності відповідні зміни до Податкового кодексу (Закон № 4505-ІХ), інформує пресслужба Державної податкової служби.

Податки, які не сплачуватимуться:

податок на доходи фізичних осіб,

єдиний податок

військовий збір,

ЄСВ, якщо ФОП не має найманих працівників.

Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Що робити ФОП:

якщо інформація про мобілізацію, контракт або демобілізацію вже є в Реєстрі – заяву подавати не потрібно;

якщо даних у Реєстрі немає – можна подати заяву й копії підтверджувальних документів самостійно до податкової.

Податкова служба наголошує: створено спеціальні робочі групи в територіальних органах, усі гарячі лінії працюють у звичному режимі. Контакти для самозайнятих захисників та їхніх родин доступні за посиланням.

Як діятиме звільнення: ДПС не буде нараховувати авансові платежі з єдиного податку та військового збору на період мобілізації або дії контракту. Якщо такі суми вже були нараховані – вони підлягають анулюванню.

Якщо ФОП було виключено з реєстру платників єдиного податку через несплату податкових зобов’язань під час мобілізації або служби за контрактом – його буде поновлено автоматично.

Мобілізовані підприємці, незалежні професіонали та члени фермерських господарств звільняються від сплати ЄСВ на весь період військової служби – як у разі мобілізації, так і служби за контрактом. Це стосується тих, хто не має іншого офіційного джерела страхування (наприклад, не працює найманим працівником).

Якщо під час служби таким особам уже були нараховані штрафи або пеня за ЄСВ – їх анулюють. Це стосується всіх періодів до першого числа місяця, який іде за місяцем отримання податковою інформації про мобілізацію.

Якщо ФОП має найманих працівників – він може офіційно призначити іншу людину, яка виплачуватиме зарплати. У такому разі саме ця особа нараховує ЄСВ, а сам підприємець може заплатити його протягом 180 днів після демобілізації – без штрафів.

Звітність з ЄСВ подається ФОП протягом 150 днів після демобілізації, також без штрафів і пені.

Якщо підприємець припустився порушень до мобілізації або вже під час служби – наприклад, несвоєчасно подав звіт чи не сплатив внески – його не штрафуватимуть, якщо він усе виправить після демобілізації. На подання звітності дається 150 днів, на сплату податків – 180 днів.