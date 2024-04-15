"Сохраняю деньги от инфляции": депутат-бизнесмен из Кропивницкого купил часы за 1 млн грн

Табалов заявил, что, покупая дорогие часы, он хранит деньги во время инфляции и не видит ничего плохого, чтобы делать такие покупки во время войны

Андрей Табалов. Фото: latifundist.com

Депутат Кропивницкого горсовета от партии Наш край бизнесмен Андрей Табалов задекларировал, что в 2023 году купил двое часов, общая стоимость которых составляет почти 1 млн грн, информирует Слідство.Інфо.

Депутат приобрел часы Rolex за 408 500 гривен и Patek Philippe более чем за полмиллиона гривен. В его коллекции уже есть часы от Richard Mille, Omega и Hublot.

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В комментарии журналистам Табалов заявил, что покупая дорогие часы, он хранит деньги во время инфляции и не видит ничего плохого, чтобы делать такие покупки во время войны. Депутат уверяет, что налоги с доходов уплачивает в полном объеме.

Табалов утверждает, что благотворительные организации его семьи направили ВСУ помощи на 20 млн грн.

Золотые часы от Rolex есть и у жены Табалова — Ксении, они стоят 542 700 гривен. Еще у нее есть двое часов от Chopard. Кроме этого, в декларации чиновника указано, что его жена носит дорогие кольца, сумочки и шубы.

У жены открыт ФОП, у которого основным видом занятости являются рестораны, услуги мобильного питания.

Табалов во время войны получил право пользоваться TOYOTA LAND CRUISER 200. Это право депутату предоставила связанная с ним компания "К-АВТОТРАНС". Кроме этого, в гараже чиновника стоит RANGE ROVER SPORT 2019 года выпуска за 2,1 млн грн и старенькая CHEVROLET Aveo SF69Y, которые Табалов купил до полномасштабного вторжения России в Украину.

"Предыдущий автомобиль вышел из строя. Возникла потребность в другом автомобиле. Это не какое-то VIP-авто, а рабочий автомобиль Toyota 2017 года выпуска, авто не новое — было в употреблении, и цена соответствующая", — рассказал Табалов журналисту.

Кроме того, он во время войны – в 2022-2023 годах – получил право на торговую марку и знак для товаров и услуг.

Кто такой Табалов

Табалов с 2012 по 2014 годы был народным депутатом от партии Батькивщина, а с 2016 по 2020 годы занимал должность секретаря городского совета Кропивницкого.

В 2012 году вместе с Андреем в Верховную Раду прошел и его бизнес-партнер и отец Александр Табалов. Он тоже баллотировался от Батькивщины.

Вокруг этого разгорелся скандал. Поскольку ни Андрей, ни Александр не планировали быть в оппозиционной партии, то у них потребовали сложить депутатские мандаты. Но Табаловы этого не сделали. Принять присягу народного депутата оппозиция им не разрешила. СМИ тогда окрестили Табаловых первыми тушками нового парламента.

Табалов также известный бизнесмен. В его декларациях указано, что он является учредителем или контролером 13 предприятий. Сам депутат указывает, что работает гендиректором в ООО "Молочная компания "Волошкове поле".

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