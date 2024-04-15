"Зберігаю гроші від інфляції": депутат-бізнесмен з Кропивницького купив годинники за 1 млн грн

Табалов заявив, що, купуючи дорогі годинники, він зберігає гроші під час інфляції й не бачить нічого поганого, щоб робити такі покупки під час війни

Андрій Табалов. Фото: latifundist.com

Депутат Кропивницької міськради від партії Наш край, бізнесмен Андрій Табалов задекларував, що у 2023 році купив два годинники, загальна вартість яких складає майже 1 млн грн, інформує Слідство.Інфо.

Депутат придбав годинник Rolex за 408 500 гривень та Patek Philippe за понад пів мільйона гривень. У його колекції вже є годинники від Richard Mille, Omega та Hublot.

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У коментарі журналістам Табалов заявив, що, купуючи дорогі годинники, він зберігає гроші під час інфляції й не бачить нічого поганого, щоб робити такі покупки під час війни. Депутат запевняє, що податки з доходів сплачує у повному обсязі.

Табалов стверджує, що благодійні організації його родини надіслали ЗСУ допомоги на 20 млн грн.

Золотий годинник від Rolex має і дружина Табалова — Ксенія, він коштує 542 700 гривень. Ще у неї є два годинники від Chopard. Крім цього, у декларації посадовця вказано, що його дружина носить дорогі каблучки, сумочки та шуби.

Жінка має відкритий ФОП, у якого основним видом зайнятості є ресторани, надання послуг мобільного харчування.

Табалов під час війни отримав право користуватись TOYOTA LAND CRUISER 200. Це право депутату надала пов’язана з ним компанія "К-АВТОТРАНС". Крім цього, у гаражі посадовця стоїть RANGE ROVER SPORT 2019 року випуску за 2,1 млн грн та старенька CHEVROLET Aveo SF69Y, які Табалов купив до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Попередній автомобіль вийшов з ладу. Постала потреба в іншому автомобілі. Це не якесь VIP-авто, а робочий автомобіль Toyota 2017 року випуску, авто не нове — було у вжитку, і ціна відповідна", — розповів Табалов журналісту.

Крім того, він під час війни − у 2022-2023 роках − отримав право на торговельну марку та знак для товарів і послуг.

Хто такий Табалов

Табалов з 2012-го до 2014 року був народним депутатом від партії Батьківщина, а з 2016-го до 2020 року обіймав посаду секретаря міської ради Кропивницького.

У 2012 році разом з Андрієм, до Верховної Ради пройшов і його бізнес-партнер та батько Олександр Табалов. Він теж балотувався від Батьківщини.

Навколо цього розгорівся скандал. Оскільки ні Андрій, ні Олександр не планували бути в опозиційній партії, то у них вимагали скласти депутатські мандати. Але Табалови цього не зробили. Скласти присягу народного депутата опозиція їм не дозволила. ЗМІ тоді охрестили Табалових першими тушками нового парламенту.

Табалов також відомий бізнесмен. У його деклараціях вказано, що він є засновником чи контролером 13 підприємств. Сам депутат вказує, що працює гендиректором у ТОВ "Молочна компанія "Волошкове поле".

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