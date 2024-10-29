"Ставим перед собой три основных цели". Шмыгаль объяснил цель "тысячи Зеленского"

Денис Шмыгаль (фото – Кабмин)

Инициированная президентом Владимиром Зеленским новая программа єПідтримки является частью комплексного пакета зимней поддержки семей. Об этом во вторник, 29 октября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и некоторых украинских товаров. В рамках этой программы ставим перед собой три основные цели", – сказал глава правительства.

Первая – материально поддержать украинские семьи. Из-за войны увеличилось количество социально уязвимых граждан. И зима – как раз тот период, когда они столкнутся с новыми трудностями.

"Поэтому даем им дополнительный ресурс, который можно потратить на оплату услуг, в том числе коммунальных, и на оплату некоторых товаров, среди которых лекарства", – пояснил Шмыгаль.

Вторая цель – активизировать внутренний спрос на украинские услуги.

Если "Национальный кешбэк" акцентирует внимание на покупке украинских товаров, то программа зимняя єПідтримка больше ориентирована именно на услуги, которые предоставляет малый и средний бизнес.

Третья цель – еще раз продемонстрировать единство украинского общества для нашей устойчивости и победы.

Один из вариантов как потратить средства по программе єПідтримка к зиме – задонатить на украинскую армию. Либо на официальные счета: United24, Минобороны, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины, либо на счет того волонтерского фонда, которому доверяете.

Таким образом часть средств будет реинвестирована населением в нашу безопасность и оборону, пояснил глава Кабмина.

Заявку на участие в программе можно будет подать через Дию в течение зимы. Выплаты поступят на карту "Национального кешбэка", и человек сможет потратить эти средства в течение 2025 года.

Шмыгаль подчеркнул, что программа касается не только взрослых, но и детей. Один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка.