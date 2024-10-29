"Ставим перед собой три основных цели". Шмыгаль объяснил цель "тысячи Зеленского"
Инициированная президентом Владимиром Зеленским новая программа єПідтримки является частью комплексного пакета зимней поддержки семей. Об этом во вторник, 29 октября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и некоторых украинских товаров. В рамках этой программы ставим перед собой три основные цели", – сказал глава правительства.
Первая – материально поддержать украинские семьи. Из-за войны увеличилось количество социально уязвимых граждан. И зима – как раз тот период, когда они столкнутся с новыми трудностями.
"Поэтому даем им дополнительный ресурс, который можно потратить на оплату услуг, в том числе коммунальных, и на оплату некоторых товаров, среди которых лекарства", – пояснил Шмыгаль.
Вторая цель – активизировать внутренний спрос на украинские услуги.
Если "Национальный кешбэк" акцентирует внимание на покупке украинских товаров, то программа зимняя єПідтримка больше ориентирована именно на услуги, которые предоставляет малый и средний бизнес.
Третья цель – еще раз продемонстрировать единство украинского общества для нашей устойчивости и победы.
Один из вариантов как потратить средства по программе єПідтримка к зиме – задонатить на украинскую армию. Либо на официальные счета: United24, Минобороны, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины, либо на счет того волонтерского фонда, которому доверяете.
Таким образом часть средств будет реинвестирована населением в нашу безопасность и оборону, пояснил глава Кабмина.
Заявку на участие в программе можно будет подать через Дию в течение зимы. Выплаты поступят на карту "Национального кешбэка", и человек сможет потратить эти средства в течение 2025 года.
Шмыгаль подчеркнул, что программа касается не только взрослых, но и детей. Один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка.
- К новой новой программе "єПідтримка", по прогнозам правительства, присоединится не более 15 млн человек. Таким образом, для выплат понадобится не более 15 млрд грн. Те, кто сейчас живет за границей как беженцы, не смогут получить деньги.
- Для получения денег нужно иметь карточку "Национального кешбєка". Если ее не будет, деньги получить не удастся.
- Выплаты стартуют с 1 декабря, получить 1000 грн можно будет до конца февраля 2025 года.