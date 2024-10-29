"Ставимо перед собою три основні цілі". Шмигаль пояснив мету "тисячі Зеленського"

Денис Шмигаль (фото - Кабмін)

Ініційована президентом Володимиром Зеленським нова програма єПідтримки є частиною комплексного пакета зимової підтримки родин. Про це у вівторок, 29 жовтня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів. У межах цієї програми ставимо перед собою три основні цілі", – сказав голова уряду.

Перша – матеріально підтримати українські родини. Через війну збільшилась кількість соціально вразливих громадян. І зима – якраз той період, коли вони зіштовхнуться з новими труднощами.

"Тому даємо їм додатковий ресурс, який можна витратити на оплату послуг, зокрема комунальних, та на оплату деяких товарів, серед яких ліки", – пояснив Шмигаль.

Друга мета – активізувати внутрішній попит на українські послуги.

Якщо "Національний кешбек" наголошує на купівлі українських товарів, то програма зимова єПідтримка більше орієнтована саме на послуги, які надає малий та середній бізнес.

Третя мета – вкотре продемонструвати єдність українського суспільства для нашої стійкості та перемоги.

Один із варіантів, як витратити кошти за програмою єПідтримка до зими – задонатити на українську армію. Або на офіційні рахунки: United24, Міноборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України, або ж на рахунок того волонтерського фонду, якому довіряєте.

Таким чином частина коштів буде реінвестована населенням у нашу безпеку й оборону, пояснив глава Кабміну.

Заявку на участь у програмі можна буде подати через Дію протягом зими. Виплати надійдуть на картку "Національного кешбеку", і людина зможе витратити ці кошти протягом 2025 року.

Шмигаль акцентував, що програма стосується не лише дорослих, а й дітей. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини.