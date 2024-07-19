ТЦК не может заблокировать счета ФОП, но это может сделать гражданская служба, – юрист

У ТЦК нет полномочий блокировать счета, однако они есть у других

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Закон прямо не предусматривает блокирование счетов ни ФОП, ни физлицам, ни бизнесу из-за нарушения мобилизационного закона. Однако если в результате нарушений возникает штраф, то тогда такая вероятность вполне реальна.

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Об этом LIGA.net рассказал адвокат Богдан Янкив.

"Закон прямо не предусматривает блокирование счетов ни ФОП, ни физлицам, ни бизнесу из-за нарушения мобилизационного закона. Однако если в результате нарушений возникает штраф, то он передается в Исполнительную службу, которая вам дает 10 дней срока на уплату штрафа и открывает исполнительное производство. Если вы в течение этих 10 дней не платите штраф, то в этом случае уже дальше вам налагают аресты на все ваши счета: частные, ФОП или на автомобили, недвижимость и другие вещи, о которых есть информация в государственных реестрах", – сказал он.

Но после уплаты штрафа аресты снимаются, можно свободно воспользоваться и имуществом, и счетами.

"Собственно ровно такие же последствия могут быть и по отношению к любым другим штрафам. Если вы нарушаете правила дорожного движения, если вас оштрафуют налоговая и так далее. Это не какая-то уникальная ситуация именно с мобилизационными законами, а это типичная практика для любых штрафов, которые вы игнорируете и не платите", – отмечает юрист.