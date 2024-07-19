ТЦК не може заблокувати рахунки ФОП, але це може зробити цивільна служба, – юрист

У ТЦК немає повноважень блокувати рахунки, однак вони є в інших

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Закон прямо не передбачає блокування рахунків ні ФОПам, ні фізособам, ні бізнесу через порушення мобілізаційного закону. Проте, якщо внаслідок порушень виникає штраф, то тоді така ймовірність цілком реальна.

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Про це LIGA.net розповів адвокат Богдан Янків.

"Закон прямо не передбачає блокування рахунків ні ФОПам, ні фізособам, ні бізнесу через порушення мобілізаційного закону. Проте, якщо внаслідок порушень виникає штраф, то він передається до Виконавчої служби, яка вам дає 10 днів строк на сплату штрафу і відкриває виконавче провадження. Якщо ви впродовж цих 10 днів не сплачуєте штраф, то в цьому випадку вже далі вам накладають арешти на всі ваші рахунки: приватні, ФОПа, або на автомобілі, нерухомість та інші речі, про які є інформація в державних реєстрах", – сказав він.

Але після сплати штрафу арешти знімаються, можна вільно користуватися і майном, і рахунками.

"Власне рівно такі самі наслідки можуть бути і по відношенню до будь-яких інших штрафів. Якщо ви порушуєте правила дорожнього руху, якщо вас оштрафує податкова і так далі. Це не є якась унікальна ситуація саме з мобілізаційними законами, а це типова практика для будь-яких штрафів, які ви ігноруєте і не сплачуєте", – зазначає юрист.