Уже не Нью-Йорк. В мире – новая столица миллиардеров
Пекин впервые стал городом с наибольшим в мире количеством миллиардеров. По итогам 2020 года в Пекине проживало 100 миллиардеров, на одного больше, чем в Нью-Йорке, свидетельствуют данные списка миллиардеров Forbes.
За год в китайской столице появилось 33 новых миллиардера. В Нью-Йорке – только семь. При этом население Пекина составляет 21 млн человек, в 2,5 раза больше, чем в Нью-Йорке (8,4 млн).
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Самый богатый житель Пекина – Чжен Иминь, основатель компании ByteDance, владельца TikTok. Его состояние – $35,6 млрд. В Нью-Йорке самый богатый – экс-мэр города и бизнесмен Майкл Блумберг с состоянием $59 млрд.
США – по прежнему лидер по количеству миллиардеров (724 человека). Китай, учитывая Гонконг и Макао, занимает второе место (698). При этом за последний год в Китае появились рекордные 210 новых миллиардеров. Следующие в списке – Индия (140), Германия (136) и Россия (117).
- В июле 2020-го состояние миллиардеров достигло рекордных $10,2 трлн. Во время пандемии они разбогатели на 27,5%.
- В марте 2021-го самым богатым китайцем по версии Bloomberg был признан Чжун Шаншань с состоянием 58 млрд. Он сменил в рейтинге основателя Alibaba Джека Ма.
- В апреле в рейтинг миллиардеров Forbes попали семь граждан Украины. Самый богатый владеет $7,6 млрд. Детали – тут.
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