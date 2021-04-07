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Уже не Нью-Йорк. В мире – новая столица миллиардеров

07.04.2021, 09:20
Уже не Нью-Йорк. В мире – новая столица миллиардеров - Фото
Пек(Фото: depositphotos.com)

Пекин впервые стал городом с наибольшим в мире количеством миллиардеров. По итогам 2020 года в Пекине проживало 100 миллиардеров, на одного больше, чем в Нью-Йорке, свидетельствуют данные списка миллиардеров Forbes.  

За год в китайской столице появилось 33 новых миллиардера. В Нью-Йорке – только семь. При этом население Пекина составляет 21 млн человек, в 2,5 раза больше, чем в Нью-Йорке (8,4 млн).

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Самый богатый житель Пекина – Чжен Иминь, основатель компании ByteDance, владельца TikTok. Его состояние – $35,6 млрд. В Нью-Йорке самый богатый – экс-мэр города и бизнесмен Майкл Блумберг с состоянием $59 млрд.

США – по прежнему лидер по количеству миллиардеров (724 человека). Китай, учитывая Гонконг и Макао, занимает второе место (698). При этом за последний год в Китае появились рекордные 210 новых миллиардеров. Следующие в списке – Индия (140), Германия (136) и Россия (117).

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Александр Мясищев
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Forbes столица миллиардеров
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